Tatlı Bela filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Tatlı Bela oyuncuları

Tatlı Bela filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkacak. Koronavirüs önlemleri kapsamında dizilerin çekimlerine ara verilmesinin ardından sevilen filmler daha sık ekrana gelmeye başladı. Oyuncuları arasında Gökhan Keser, Serkan Kuru, Selen Seyven, Eda Erol gibi isimlerin yer aldığı Tatlı Bela’da çocukluktan beri birlikte olan Arda, Erdem ve Fırat’ın maceraları aktarılıyor.

TATLI BELA FİLMİ KONUSUArda, Erdem ve Fırat çocukluktan beri birlikte olan üç arkadaştır. Üç kafadar sıradan hayatlarına devam ederken, bir gece kapılarının önüne bırakılan bir bebekle birlikte hayatları bir anda değişecektir.

Ela bebeğin kime ait olduğunu bulmaya çalışan Arda, Fırat ve Erdem bir yandan rutin hayatlarına devam etmeye çalışırken, bir yandan da hayatlarında ilk kez aldıkları bebek bakıcılığı sorumluluğu yüzünden komik durumlara düşerler.

Bu durumu yakın çevrelerine izah etmeye çalışan üç kafadar, diğer yandan da bebeğin kimin bebeği olduğu sorusuna cevap bulmaya çalışırlar.

Üç kafadarların takım beyni sayılan Arda ise, Ela bebek sayesinde tanıştığı Seren'le yeni bir aşk rüzgarına yelken açarken, minik Ela'nın hiç kimsenin tahmin etmediği hayat hikayesi ile gerçekler ortaya çıkınca herkes büyük bir şok yaşayacaktır.

TATLI BELA OYUNCULARI

GÖKHAN KESER

SERKAN KURU

EREN PEKGÖZ

EDA EROL

SELEN SEYVEN