Taş Kağıt Makas'ta zarlar bu kez Umut'un elinde

Haberin Devamı

MF Yapım imzalı dizi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu çarşamba akşamları yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor.

Dizinin 1 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanacak olan bölümünden bir tanıtım filmi seyirci ile buluştu. Yayınlanan tanıtımda cezaevine giren ismin bu kez Fecir olduğu izleyici ile paylaşıldı.

Umut’u ortadan kaldırmak için elinden geleni ardına koymayan Fecir’in bu kez Umut’un eline düşmüş olması nefes kesen bir bölümün ekrana geleceğinin sinyalini verdi.

Haberin Devamı

Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin’in üstlendiği, senaryosunu Uğraş Güneş’in kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda; Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Yüsra Geyik, Bülent Seyran, Atsız Karaduman, Aytaç Uşun, Selim Galip, Anıl Taşezen yer alıyor.

“Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” çarşamba akşamları yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam edecek.