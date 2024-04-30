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Taş Kağıt Makas'ta zarlar bu kez Umut'un elinde

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#Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu#Taş Kağıt Makas#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 10:57

Kanal D’nin çarşamba akşamları ekrana gelen dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu’ndan heyecan dolu bir tanıtım filmi yayınlandı. Fecir’in cezaevine girdiği sahnelerin ekrana geldiği tanıtım, dizinin bu bölümüne dair merakı iyice artırdı.

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MF Yapım imzalı dizi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu çarşamba akşamları yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor.

Dizinin 1 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanacak olan bölümünden bir tanıtım filmi seyirci ile buluştu. Yayınlanan tanıtımda cezaevine giren ismin bu kez Fecir olduğu izleyici ile paylaşıldı.

Taş Kağıt Makasta zarlar bu kez Umutun elinde

Umut’u ortadan kaldırmak için elinden geleni ardına koymayan Fecir’in bu kez Umut’un eline düşmüş olması nefes kesen bir bölümün ekrana geleceğinin sinyalini verdi.

Taş Kağıt Makasta zarlar bu kez Umutun elinde

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Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin’in üstlendiği, senaryosunu Uğraş Güneş’in kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda; Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Yüsra Geyik, Bülent Seyran, Atsız Karaduman, Aytaç Uşun, Selim Galip, Anıl Taşezen yer alıyor.

Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” çarşamba akşamları yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam edecek.

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