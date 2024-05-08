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Taş Kağıt Makas'ta Umut dönemi

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#Taş Kağıt Makas#Kanal D#Umut Tanrıkulu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 10:19

Kanal D’nin çarşamba akşamları ekrana gelen dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu’nun yeni bölümünden heyecan dolu bir tanıtım filmi yayınlandı. Değişen dengelerin herkesin hayatına yansıdığı tanıtım, seyri yüksek bir bölümün sinyalini verdi.

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MF Yapım imzalı dizi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu çarşamba akşamları yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Dizinin bu akşam yayınlanacak olan bölümünden yeni bir tanıtım filmi seyirci ile buluştu.

Taş Kağıt Makasta Umut dönemi

Fecir’in Harun’u kovduğu, Umut’un ise Harun’un yerine geçtiği tanıtım, Umut’un yeni planına dair merakı arttırdı.

Taş Kağıt Makasta Umut dönemi

Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin’in üstlendiği, senaryosunu Uğraş Güneş’in kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda; Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Yüsra Geyik, Bülent Seyran, Atsız Karaduman, Aytaç Uşun, Selim Galip, Anıl Taşezen yer alıyor.

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Taş Kağıt Makasta Umut dönemi

Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” çarşamba akşamları yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam edecek.

Taş Kağıt Makasta Umut dönemi

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#Taş Kağıt Makas#Kanal D#Umut Tanrıkulu

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