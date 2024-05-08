Taş Kağıt Makas'ta Umut dönemi

Haberin Devamı

MF Yapım imzalı dizi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu çarşamba akşamları yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Dizinin bu akşam yayınlanacak olan bölümünden yeni bir tanıtım filmi seyirci ile buluştu.

Fecir’in Harun’u kovduğu, Umut’un ise Harun’un yerine geçtiği tanıtım, Umut’un yeni planına dair merakı arttırdı.

Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin’in üstlendiği, senaryosunu Uğraş Güneş’in kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda; Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Yüsra Geyik, Bülent Seyran, Atsız Karaduman, Aytaç Uşun, Selim Galip, Anıl Taşezen yer alıyor.

Haberin Devamı

“Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” çarşamba akşamları yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam edecek.