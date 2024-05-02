Doğum günü partisi kötü bitti... Katil kim?

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Dizinin önceki bölümünde;

Büşra Korkmaz cinayeti ile ilgili bilgi almak için Alev’i arayan ve ‘benim ailemin bir ilgisi var mı’ diyen Rüya’nın duydukları hiç hoşuna gitmedi:

Evet var… Büşra Korkmaz o gece en son senin abinin eve dönüş partisinde görüldü...

Mahkemeden sonra Rıza’yı ziyaret için hastaneye giden Harun, kapıda Umut ile karşılaştı. Umut’un anne ve babasını 30 Mart’ta trafik kazasında kaybettiğini söylemedi, Harun’u bilmediği bir gerçekle yüzleştirdi.

Dizinin yeni bölümünde;

Harun yıllar önceki kazanın raporlarını aldı ve Umut ile aynı kazayı yaşadıklarından emin oldu.

Doktordan duyduklarıyla yıkılan Umut'a ilk yardım eli Alev'den uzandı. Babası için yasadan faydalanarak tahliye kararı çıkarmak isteyen Umut, vakit kaybetmeden harekete geçti.

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Gerekli belgeleri almaya giden Umut, karşısında yıllar önce babasına "sağlıklıdır" raporu veren doktoru buldu. İkili arasında sesler bir anda yükseldi.

İşler istediği gibi gitmeyen Bünyamin, Süreyya Savcı’yı üstü kapalı bir şekilde tehdit etti. Süreyya, bu tehdidin altında kalmadı…

Ben geçmişi unutmadım ama böyle giderse sizin geleceğiniz benim hazırlayacağım bir dosyaya bakar…

Büşra Korkmaz cinayetinin peşine düşen Rüya, Alev’den sonra Umut’a da ailesinin bu olayla bir alakasının olup olmadığını sordu.

Planını uygulamaya başlayan Umut, Emirkıran Ailesi’nin doğrudan bir şekilde bu olayla alakalı olmadığını söyledi.

Umut’a olan ilgisini gizlemeyen ve ailesiyle arasının düzelmesini isteyen Rüya, onu Fecir’in doğum gününe davet etti.

Herkes Fecir’e birer birer aldığı hediyeleri verdikten sonra sıra Umut’a geldi. Fecir’i bitirmeyi kafasına koyan Umut, onu 5 yıl öncesine götürdü ve Büşra’nın söylediği şarkıyı dinletti.

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Umut ve Rüya mekandan ayrıldıktan sonra Fecir, Erdem ile kavga etti. Sabah olduğunda Erdem’in cesedi plazanın bahçesinde bulundu…

Olayı haber alan Süreyya, dosya için Alev’i görevlendirdi. Yanında polislerle doğum gününün kutlandığı yere giden Alev, Fecir ve Azad’ı gözaltına aldırdı.

Fecir’in kurtuluşunun bu kez zor olduğunu düşünen Harun Yakar, onu Umut’a yönlendirdi.

Sana o gece orada olan ve her şeyi hatırlayan bir avukat lazım

İstemeyerek Umut’un ayağına giden Fecir, ondan kendisine yardım etmesini istedi. Emir, Fecir’in isteğini sert bir dille geri çevirdi.

Savcı Alev, Fecir’i ifadeye çağırdı ve ona hakkında kasten adam öldürmekten soruşturma açıldığını söyledi.

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İkilinin konuşması Umut’un içeri girmesiyle bölündü. Elindeki vekaleti Alev’e veren Umut ona “An itibarıyla Fecir Emirkıran’ın avukatıyım” dedi.

Umut’un Fecir’i savunmak için iki şartı vardı; ilki babasının tahliyesinin önündeki engellerin kaldırılması… İkincisi ise Harun Yakar’ı bitirmesi…

Başka şansının olmadığının farkına varan Fecir, Umut’un iki şartını da kabul etti.

Mahkemeye çıkarılan Fecir, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Umut ile konuşan Alev, onun her şeyi babası için yaptığını öğrense de ikna olmadı. Alev, sevgilisine “hodri meydan” dedi…

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Babasıyla, Umut’un annesi ve abisinin öldüğü kazanın aynı olduğunu yıllar sonra öğrenen Harun bu durumu onunla da paylaştı.

Harun’un anlattıklarıyla yıllar önceye giden Umut “Başka biri olsan sana sarılmak isterdim şu an ama sen Harun Yakar’sın… Sana nasıl güvenebilirim ki” dedi.

Umut, Fecir’in avukatlığını üstlenmek için sunduğu şartları da söyledi. O sırada gelen telefon, ikilinin konuşmasının yarım kalmasına neden oldu.

Babasının hastaneye kaldırıldığını öğrenen Umut’un ağzından çıkan tek bir cümle vardı: Benim kazanmam lazım… Hem babamı hem Fecir’i yarın oradan çıkarmam lazım….

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Süreyya’nın bir şeyleri sakladığından şüphelenen ve onu takip eden Harun, büyük sırrı öğrendi.

Duruşma günü geldiğinde, tarafların avukatları karşı karşıya geldi.

Umut’un savunmadaki yetersizliğine sinirlenen Bünyamin, Rıza Tanrıkulu ile ilgili verdiği emirleri geri çekti.

Elindeki en büyük kozu sona saklayan Umut, Sude’nin tanık olarak duruşmaya bağlanmasını sağladı.

Fecir’in masumiyetini ispatlayan Umut, müvekkilinin beraatini talep etti.

Dizinin final sahnesinde,

Alev, elindeki büyük bir delili mahkeme başkanına sundu.

Ogün olay yerine geri dönen biri daha vardı. Kendisi bunu gizleme gereği duysa da baz istasyonlarından alınan raporlar o an orada olduğunu ispatladı… Bu kişi Rüya Emirkıran’dır…

Alev’in ağzından çıkan sözler duruşma salonunda buz gibi rüzgarlar estirdi.