Taş Kağıt Makas'ın 5. bölümünde neler oldu? 'Hiçbir şey hatırlamayan adamın, her şeyi hatırlayan oğlu' zaferini ilan etti

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Dizinin önceki bölümüne;

Planlarını alt üst eden avukat değişikliğinin nedenlerini öğrenmek isteyen Fecir, Harun ile konuştu. Harun yeni avukatın Büşra Korkmaz cinayeti nedeniyle 5 yıldır hapis yatan Rıza Tanrıkulu’nun oğlu olduğunu söyledi.

Fecir’in “Bize ismini ver de ilgilenelim” dediği Umut, sürpriz bir şekilde ikilinin konuşmasına dahil oldu:

Umut Tanrıkulu… Aradığını zannetmiyorum ama gerçek adalet için beni arayabilirsin…

Dizinin yeni bölümünde;

Umut ile karşılaşmak Fecir’in sinirlerini alt üst etti. Harun, Umut’u girmek üzere olduğu yola karşı uyarmayı denedi ancak babasının intikamını almakta kararlı olan genç avukatın ikna olmaya niyeti yoktu.

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Harun ile sohbetine nokta koyan Umut, Rüya’nın kahve ricasını kırmadı. İkilinin yeniden görüşmek üzere sözleştiği dakikalarda Fecir de oradaydı.

Fecir, kız kardeşine Umut’u büroya çağıran kişinin kendisi olup olmadığını sordu.

Tarık-Betül davasında Umut’un gelişiyle tüm dengeler değişti. Müvekkiline inanan Alev, Umut’un tezlerini çürütecek delilin peşine düştü.

Umut’un etrafında dolaşmasından rahatsız olan Fecir, Rıza’dan kurtulmak için harekete geçti.

Azad’dan Umut’u araştırmasını isteyen Fecir, çok geçmeden yeni düşmanı hakkında istediği bilgilere ulaştı.

Hiçbir şey hatırlamayan adamın, her şeyi hatırlayan oğlu…

Olayın kendisine uzanmasından çekinen Fecir, Rıza’nın öldürülmesi için hapishanedeki adamlarına haber gönderdi.

Kadir ve Harun ile toplantı yapan Bünyamin, Fecir’in önünün açılması için Tarık’ın hapishanede kalması gerektiğini söyledi.

Bünyamin’in bir isteği daha vardı: Avukat çocuğun icabına bakın!

Kadir ile yalnız kalmak için fırsat kollayan Harun restini çekti:

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Umut benim hassas karnım. Eğer bu çocuğun başına bir şey gelirse bu sefer gerçekten dünyayı Harun Yakar!

Küçük bir pasta alıp babasının yeni yaşını kutlamak için hapishaneye giden Umut, ondan bir dilek tutmasını istedi.

Bir dilek tut ama sakın bana söyleme… Doğum günün kutlu olsun babacığım…

Panik atak krizi geçirdiği dakikalarda imdadına Alev’in koştuğu Fecir, bu yardım elini karşılıksız bırakmadı. Evine gelen araba anahtarını görünce çok sinirlenen Alev, Emirkıran Holding’e giderek anahtarı Fecir’in yüzüne attı.

Fecir, Alev'i etkilemeye çalışıyor!

Bünyamin ve Fecir’in talimatıyla Tarık’ın içeriden çıkamaması için her yolu denemeye hazır olana Süreyya, elindeki video kaydını Alev’e vererek ondan bu delili mahkemeye sunmasını istedi.

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Duruşma günü geldiğinde yayınlanan görüntüler, herkesi şoke etti.

Başta umut olmak üzere herkesin aklında aynı soru vardı: Rüya bu videoyu nereden buldu?

Alev’i bir türlü aklından çıkaramayan Fecir, bu kez de aile restoranına gitti.

Tarık’ı kurtarabilmek için her yolu deneyen Umut, sonunda aradığı ipucunu buldu.

Polise mukavemetten nezarete alınan Harun, Umut’un Tarık’a tuzak kuranları bulmak üzere olduğunu öğrendi.

Süreyya, Harun'u içeri attırdı!

Umut’un başına bir şey gelmesinden endişelenen Harun, yumruk attığı komiserden özür dileyerek serbest kaldı.

Peşinde olduğu adamı bulan Umut, onu takip edip limandaki büyük buluşmayı öğrendi. Mahkeme için fotoğraf çeken Umut, Harun’un beklenmedik darbesiyle neye uğradığını şaşırdı.

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Umut ve Harun yumruk yumruğa!

Elindeki tüm delilleri kaybeden Umut, tedavi için hastaneye gittiğinde Betül ile karşılaştı.

Betül’ün her şeyi annesini kurtarmak için yaptığını öğrenen Umut, duruşmaya eli güçlü bir şekilde girdi.

Videodaki kişinin müvekkili olmadığını öne süren Umut, sorduğu sorularla Betül’ü köşeye sıkıştırdı.

Büyük bir vicdan azabı yaşayan Betül, Umut’un son sorusu ile darmadağın oldu…

Bu videodaki kişi gerçekten Tarık Yalman mı?

Babasını mahkeme salonunda gören Betül, çok geçmeden gerçeği itiraf etti:

O kişi Tarık Yalman değil… Tarık Yalman bana hiçbir şey yapmadı…

Mahkeme başkanı Tarık’ın tahliyesine karar verirken bu gelişme Bünyamin’i çileden çıkardı.

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Dizinin final sahnesinde;

Fecir ile bağış töreninde bir araya gelen Umut, her sözü ile düşmanını biraz daha iğneledi.

Aynı dakikalarda Rıza, kendisini öldürmek için kiralanan katil ile yüz yüzeydi…

Rıza ölecek mi?