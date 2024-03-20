Karşınızda Avukat Umut Tanrıkulu... 'Gerçek adalet için beni arayabilirsin'

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Dizinin önceki bölümünde;

Hırs yapan ve üniversite sınavlarına giren Umut, hukuk fakültesini birincilikle bitirdi ve Türkiye'nin en iyi avukatlarından biri oldu.

Yıllar sonra İstanbul'a geri dönen Umut, kendisinden desteğini bir an olsun esirgemeyen Neşet'e planlarından bahsetti:

Onlar bize yaptıkları her şeyi unuttu ama ben hiçbir şeyi unutmadım. Rahat uyumak yok artık. Kurdukları huzuru başlarına yıkmaya geldim!

Dizinin yeni bölümünde;

İntikam alacağı günün hayalini kuran Umut, işe Emirkıran Holding'in tam karşısında bir ofis tutarak başladı.

Toplantıda şirketin en başarılı ismini açıklayan Bünyamin, ağzından dökülen 'Tarık Yalman' ismi ile Fecir'e büyük hayal kırıklığı yaşattı.

Gece vakti yara bere içinde karakola gelen genç kadın, emniyeti harekete geçirdi. Şikayetler üzerine Emirkıran Holding'e giden polisler Tarık Yalman'ı yaka paça gözaltına aldılar.

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Basına düşen bu durum Bünyamin’i rahatsız etti.

5 yıldır suçsuz yere hapis yatan Rıza'nın bu kez çok önemli bir ziyaretçisi vardı: Umut!

Rıza ilk başlarda Umut'un kim olduğunu hatırlamasa da çok geçmeden oğlu ona kendisini tanıtmayı başardı.

Babasının gözüne girmek isteyen Fecir, konuyla ilgili Harun’dan yardım istedi.

Fecir ile yüz yüze görüşen Harun, belli etmese de olup bitenin farkındaydı:

Potansiyel suçlunun yüzüne 10 saniye baktığım zaman anlarım…

Harun’u hukuk bürosunda ziyaret eden Kadir, ona Bünyamin Emirkıran’ın kızı Rüya’nın yanına işe başlayacağını söyledi. Kadir, Harun’u Rüya konusunda kesin bir dille uyardı.

Çok geçmeden ofisin kapısı açıldı içeri giren kişi Harun’un geceyi birlikte geçirdiği Rüya idi… Bu durum her iki tarafa da sürpriz oldu.

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Tarık Yalman ile stajyer Betül’ün davasında tarafların avukatları Harun Yakar ile Alev Parlak karşı karşıya geldi. Duruşmayı sessizce izleyen sürpriz bir kişi vardı: Umut Tanrıkulu…

Kaleyi içten fethetmeyi kafasına koyan Umut, Tarık’ı hapishanede ziyaret etti ve ona avukatı olmak istediğini söyledi.

Teklifi Tarık tarafından reddedilen Umut’un eli herkesin tahmin ettiğinden çok daha güçlüydü.

Kaderinizi ya onların eline teslim edeceksiniz ya da benim…

Art arda yaptığı hamlelerin pişmanlığını yaşayan Harun, yıllar sonra babasını mezarında ziyaret etti. İçini döken Harun, beklemediği anda Umut’u karşısında görünce büyük şok yaşadı.

‘Seni çok aradım, başına kötü bir şey gelsin istemedim’ diyen Harun’a Umut’un tepkisi netti:

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Bizim başımıza sen geldin, daha kötü ne olabilir ki?

Harun’un özür dilemesine fırsat vermeyen Umut, ona kartını uzattı: Artık sık sık karşılaşırız Harun Yakar!

Eski mahallesini ziyarete giden Umut’un beklediği telefon geldi ve Tarık ‘avukatım olmanı kabul ediyorum’ dedi.

Tarık-Betül davasının ikinci duruşması için adliyeye gelen Harun, vekaletin kaldırıldığını ve artık Tarık’ın avukatı olmadığını öğrendi.

Umut’un ‘avukat’ olarak duruşma salonuna girmesi başta Harun ve Alev olmak üzere herkesi şoke etti.

Yıllardır sevdiği adamdan bir haber almayı bekleyen Alev, ilk fırsatta soluğu Umut’un yanında aldı ve ondan hesap sordu:

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Öldün mü kaldın mı bilmeden geçen 5 sene... Bana bunu neden yaptın?

Duruşmanın ikinci yarısında Umut, muhteşem bir savunma ile karşı tarafı köşeye sıkıştırmayı başardı.

Tarık’ın avukat değiştirdiğini öğrenen Bünyamin Emirkıran çılgına döndü. Öfkesini oğlundan çıkarmaya çalışan Bünyamin, beklemediği bir tepki ile karşılaştı.

Çocukluğundan bu yana babasının şiddetine maruz kalan Fecir, “Senin tımarhaneye geri dönme vaktin gelmiş” cümlesini duyunca en büyük travması ile yüzleşti.

Panik atak geçiren ve asansörde fenalaşan Fecir’in imdadına tesadüfen orada olan Alev yetişti.

Dizinin final sahnesinde;

Planlarını alt üst eden avukat değişikliğinin nedenlerini öğrenmek isteyen Fecir, Harun ile konuştu. Harun yeni avukatın Büşra Korkmaz cinayeti nedeniyle 5 yıldır hapis yatan Rıza Tanrıkulu’nun oğlu olduğunu söyledi.

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Fecir’in “Bize ismini ver de ilgilenelim” dediği Umut, sürpriz bir şekilde ikilinin konuşmasına dahil oldu: