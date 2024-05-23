'Taş Kağıt Makas'ın 12. bölümünde neler oldu? Rıza için 'Umut' ışığı doğdu

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Dizinin önceki bölümünde;

Umut’un verdiği plakanın peşinde düşen Harun, Sönmez Karakoç’a ulaştı. Harun, tam gerçekleri öğrenmek üzereyken Sönmez keskin nişancı tarafından sırtından vuruldu.

5 yıldır beklenen gün geldi çattı. Umut bir kez daha babasını savunmak için duruşma salonundaki yerini aldı.

Sıra tanık dinlemeye geldiğinde Umut, hayatının en büyük yıkımlarından birini daha yaşadı. Güvenerek Azad’ı emanet ettiği Alev savcı, babasının özgürlüğü için Fecir ile anlaşma yapmış ve Rıza’nın özgürlüğünün anahtarı olana tek tanığı ona teslim etmişti..

Dizinin yeni bölümünde;

Alev’in Azad’ı Fecir’e teslim ettiğini öğrenen Umut büyük yıkım yaşadı. Babasının kurtuluşu için sahip olduğu tek tanığı da kaybeden Umut’un keyfi, beklenmedik anda mahkeme salonuna gelen sürpriz tanık ile yerine geldi.

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Verdiği yalan ifade nedeniyle vicdan azabı çeken Makbule’nin kızı, annesinin ölmeden önce çektiği videoyu Umut’a ulaştırdı.

Babasını en iyi şekilde müdafaa eden Umut, kararın açıklanmasıyla derin bir nefes aldı.

Fecir’e kötü haber çabuk ulaştı. Cevher’in telefonuyla duruşmanın iyi geçtiğini öğrenen ve öfkesi daha da artan Fecir, Azad’ı öldürmek üzereyken Rüya bütün planı bozdu.

Şimdi Azad’ı öldüreceksin sonra da bütün bu olanlara tanık olduğum beni de Büşra Korkmaz gibi öldürecek misin?

Rüya’nın gerçekleri bildiğini öğrenen Fecir, neye uğradığını şaşırdı:

Şimdi Azad’ı bırakacaksın… Yoksa emniyete gider her şeyi tek tek anlatırım. Azad’ın hayatına karşı senin özgürlüğün!

Alev’in Fecir ile yaptığı anlaşma işe yaradı, Uğur serbest kaldı.

Kadri’nin kendisinden bir şeyler sakladığını düşünen Harun, onu takip etti. Manevi babam dediği Kadri’nin görüştüğü kadının kim olduğunu anlamaya çalışan Harun’un planı çoktan hazırdı.

Ümit ile tanışan Harun, detayları öğrenmek için onu akşam yemeğine davet etti. İkilinin gecesi Fecir’in mekana gelmesiyle yarım kaldı.

Büşra Korkmaz’ın öldürüldüğü gecenin peşine düşen Umut’a yardım eli Harun’dan uzandı. O gece plazada olanların listesini Umut’a veren Harun, Süreyya’nın kendilerini dinlediğinden habersizdi.

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Umut, vakit kaybetmeden Neşet ile birlikte babasının lehine tanıklık yapabilecek güvenlik görevlisinin evine gitti. Çok geçmeden Cevher ve ekibi güvenlik görevlisini yaka paça gözaltına aldılar.

Harun, Umut ile konuştuğu sırada karavandaki böceği buldu. Son gelişmeyle birlikte ikili için Süreyya’nın kalemini kırma vakti geldi!

Umut, Büşra Korkmaz’ın mezarı başında basın toplantısı yaptı ve Süreyya Uyar’ın mesleğini kötüye kullandığını söyledi.

Karşı atak olarak basın toplantısı düzenleyen ve Umut’u rezil edeceğini söyleyen Süreyya’nın işleri umduğu gibi gitmedi.

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Son dakika toplantıya gelen Umut, ‘Güvenlik görevlisi Hasan’ı tanımıyorum’ diyen Savcı Süreyya’nın yalanını ortaya çıkardı.

Süreyya başsavcılık kararı ile açığa alınırken; tüm dosya-görev ve yetkileri Savcı Alev’e devredildi.

Köşeye sıkışan Süreyya, Cevher’i de yanına alarak Bünyamin’in evine gitti. Ondan Alev konusunda yardım istedi.

İstanbul’u terk etmeye karar veren Fecir, bütün planlarına Alev’i de dahil etti.

Kadri ile Ümit arasındaki ilişkiyi çözmeye çalışan Harun, sonunda amacına ulaştı. Ümit, Harun’a onu patronu ile tanıştıracağını söyledi.

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Sevgilisiyle birlikte gittiği restoranda meçhul patronla tanışmayı bekleyen Harun, hayatının belki de en büyük şokunu yaşadı:

İşte patronum geldi… Sönmez Karakoç

Dizinin final sahnesinde;

Duruşma günü geldiğinde, Umut elindeki tüm delil ve tanıkları tek tek mahkeme heyetine sundu. Güvenlik görevlisi Hasan, cinayet gecesi Rıza’yı gördüğü saat ve yerleri tüm detaylarıyla anlattı.

Hasan, bir arabanın Rıza’ya çarpmak üzereyken son dakikada durduğunu söyledi.

Tam da o anda Rıza, yaşadıklarını hatırladı: