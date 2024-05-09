Taş Kağıt Makas'ın 10. bölümünde neler oldu? Zafer bir kez daha Umut'un!

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Dizinin önceki bölümünde;

Elindeki en büyük kozu sona saklayan Umut, Sude’nin tanık olarak duruşmaya bağlanmasını sağladı.

Fecir’in masumiyetini ispatlayan Umut, müvekkilinin beraatini talep etti.

Alev, elindeki büyük bir delili mahkeme başkanına sundu.

Ogün olay yerine geri dönen biri daha vardı. Kendisi bunu gizleme gereği duysa da baz istasyonlarından alınan raporlar o an orada olduğunu ispatladı… Bu kişi Rüya Emirkıran’dır…

Alev’in ağzından çıkan sözler duruşma salonunda buz gibi rüzgarlar estirdi.

Dizinin yeni bölümünde;

HTS kayıtlarına göre Rüya ve Azad'ın o gece Fecir'in ardından olay yerine gittikleri belirlendi.

Rüya, savunması ile kendisini aklamayı başarırken; bütün oklar Azad'a döndü.

Duruşmanın sonunda Fecir, denetimli serbestlik ile özgürlüğüne kavuştu. Azad ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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Umut, dava ile birlikte Bünyamin'in güvenini de kazandı.

Yeni avukatı ile bire bir görüşen Bünyamin, onun isteğini kırmadı ve Harun'un işine son verdi.

Emirkıranlar ile ilişiğinin kesildiğini Fecir'den öğrenen Harun, şirketin ortasında şov yaptı.

Neşet ile buluşan Umut, ona Emirkıranlar'ın baş avukatı olduğunu söyledi. Neşet'in endişesini gören Umut, ona her şeyin bir plan olduğunu söyledi.

Karanlıktan kurtulmak istiyorsan içeride bir ışık yakacaksın. Ben şu anda içerdeyim ve ateş de benim elimde. Rahat ol...

Savcı Alev, adli tıpa giderek Erdem’in otopsi raporunu aldı. Şüphelerinde haklı çıkan Alev, Erdem’in cinayete kurban gittiğini öğrendi.

Çıkışta Rüya ile karşılaşan Alev, Umut’un Emirkıran Holding’te çalışmaya başladığını öğrendi. Rüya’nın kendisini kıskandırmaya çalıştığını fark eden Alev’in de söyleyecek bir sözü vardı:

Avukatınıza söyleyin, Erdem’in itmeye bağlı olarak düştüğü ve cinayete kurban gittiği ortaya çıktı…

Azad’ı hapishanede ziyarete giden Umut, onu gerçekleri itiraf etmesi için zorladı.

Alev’e bir türlü ulaşamayan Umut, çareyi karşısına çıkmakta buldu.

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Sevgilisinin Rüya ile yakınlığından rahatsız olan Alev, Umut’un sözleri ile ikna oldu.

Azad’ı kurtaracak hiçbir delil bulamayan Umut, ona sözde az ceza aldırmak için kusursuz bir plan yaptı.

Babasını kurtarmak için büyük bir adım atan Umut, Rüya’yı kullandı.

Emirkıranlar ile akşam yemeğinde buluşan Umut, karşısında Alev’i görünce neye uğradığını şaşırdı.

İlişkisine bu şekilde devam edemeyeceğini söyleyen Alev, Umut’u terk etti: Artık özgürsün…

Azad’ın duruşma günü geldiğinde Rüya ve Umut, salondaki yerlerini aldılar.

Bünyamin ve Fecir’in de hazır bulunduğu duruşmada, Umut beklenmedik bir tanık ile Erdem’in kalp krizi nedeniyle öldüğünü ispatladı.

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Günün sonunda tutuklama kararı kaldırılan Azad, özgürlüğüne kavuştu.

Uzun takipler sonucu, Fecir’in doğum günü partisine yasaklı madde taşıyan kişiye ulaşıldı. Polislerin ifade için savcının odasına getirdiği kişi Alev’in babası çıktı.

Azad’ın imzaladığı belgelerle babasının yeniden yargılanması için talepte bulunan Umut’un başvurusu kabul edildi.

Savcı Süreyya vakit kaybetmeden gelişmeleri Bünyamin Emirkıran ile paylaştı:

Rıza Tanrıkulu yeniden yargılanacak…





Dizinin final sahnesinde;

Büyük panik yaşayan Fecir, olayın sorumlusu olarak Azad’ı gördü:

Bu korkak her şeyi anlatmıştır… Büşra Korkmaz’ı nasıl öldürdüğümü… Delilleri nasıl sakladığımı…

Baba-oğulun konuşmalarının hiç beklenmedik bir şahidi vardı: Rüya…

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Daha önce birçok kez ailesinin Büşra Korkmaz cinayeti ile alakasının olup olmadığını araştıran Rüya, duydukları ile şoke oldu.

5 yıldır verdiği mücadelenin sonunda babasının yeniden yargılanmasını sağlayan Umut, güzel haberi Rıza'ya da verdi...