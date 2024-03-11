Taş Kağıt Makas'a Rüya geldi

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Sıra dışı hafıza yeteneğine sahip olan Umut’un, Alzheimer hastası olan babası ile verdiği hayat mücadelesini ekrana taşıyan “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” tanıtım filmleri ve sürükleyici sahneleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Yusuf Pirhasan’ın yönetmenliğini üstlendiği dizide Yüşra Geyik, zengin müteahhidin sosyopat oğlu Fecir Emirkıran’ın kız kardeşi “Rüya” karakteri ile izleyici ile buluşacak.
USTALAR BU OYUNDA BULUŞTU
Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi ünlü isimleri bir araya getiren “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” üçüncü bölümü ile çarşamba akşamı Kanal D’de ekrana gelecek.