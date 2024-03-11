×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Taş Kağıt Makas'a Rüya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Taş Kağıt Makas#Yüsra Geyik#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2024 13:40

Kanal D’nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu’nun kadrosu genişliyor. Hikayesi kadar kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken diziye, dördüncü bölümünden itibaren güzel oyuncu Yüsra Geyik dahil olacak.

Haberin Devamı

Sıra dışı hafıza yeteneğine sahip olan Umut’un, Alzheimer hastası olan babası ile verdiği hayat mücadelesini ekrana taşıyan “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” tanıtım filmleri ve sürükleyici sahneleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Yusuf Pirhasan’ın yönetmenliğini üstlendiği dizide Yüşra Geyik, zengin müteahhidin sosyopat oğlu Fecir Emirkıran’ın kız kardeşi “Rüya” karakteri ile izleyici ile buluşacak.

Taş Kağıt Makasa Rüya geldi
Arka Sokaklar dizisinde “Zeliha Çoban” karakteriyle yıldızı parlayan ve en son “Aile” dizisinde Devin’in (Serenay Sarıkaya) kız kardeşi Yağmur’u canlandırarak başarılı bir performans sergileyen Yüsra Geyik, Taş Kağıt Makas’ın dördüncü bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak.

Haberin Devamı

USTALAR BU OYUNDA BULUŞTU  

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi ünlü isimleri bir araya getiren “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” üçüncü bölümü ile çarşamba akşamı Kanal D’de ekrana gelecek.

Taş Kağıt Makasa Rüya geldi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Taş Kağıt Makas#Yüsra Geyik#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!