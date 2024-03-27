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'Taş Kağıt Makas' bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor... Umut, Emirkıranlar'ın kabusu olacak mı?

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#Taş Kağıt Makas#Kanal D#Umut Tanrıkulu
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2024 11:22

Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, beşinci bölümüyle ekrana geliyor. Sıra dışı hafıza yeteneğine sahip Umut’un, Alzheimer hastası olan babası için verdiği hayat mücadelesinin konu alan dizinin yayınlanacak yeni bölümünde işler iyice karışacak.

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Umut’un yıllar sonra Fecir’in karşısına dikilerek ona meydan okuduğu anların ekrana geleceği bölümde neler olacağı şimdiden merak konusu oldu.

Taş Kağıt Makas bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor... Umut, Emirkıranların kabusu olacak mı

Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu’nun yayınlanacak olan yeni bölümünün konusu şöyle; Umut yıllardır beklediği ana kavuşur. Fecir Emirkıran’ın gözlerine bakarak meydan okur, büyük savaşı başlatır. Umut’un tehlikeye dönüşmesini istemeyen Fecir, sorunu kökünden bitirmeye kararlıdır; ceza evinde yatan Rıza ile ilgili bir planı vardır. Tarık Yalman davasını kazanmak üzere olan Umut, Tarık aleyhine ortaya çıkan delille sarsılır. Yeni bir adım atmaya hazırlanırken karşısında Harun Yakar’ı bulur. Emirkıranlar’a sağlam bir darbe vurmak isteyen Umut, Harun engelini aşıp; Tarık Yalman davasını kazanabilecek midir?

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Taş Kağıt Makas bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor... Umut, Emirkıranların kabusu olacak mı

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” yeni bölümü ile bu akşam Kanal D’de ekrana gelecek.

Taş Kağıt Makas bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor... Umut, Emirkıranların kabusu olacak mı

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#Taş Kağıt Makas#Kanal D#Umut Tanrıkulu

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