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Taş Kağıt Makas son bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı yayınlandı. Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan Taş Kağıt Makas 22 Mayıs tarihinde 12. bölümü ile izleyenlerden büyük beğeni topladı. Dizinin son bölümünde, mahkemede güvenlik görevlisi Hasan, cinayet gecesi Rıza’yı gördüğü saat ve yerleri tüm detaylarıyla anlattı. İşte, Taş Kağıt Makas 12. bölüm izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı ile ilgili bilgiler.

TAŞ KAĞIT MAKAS 12. BÖLÜM İZLEME EKRANI

TAŞ KAĞIT MAKAS SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeniden yargılamanın ilk duruşmasına büyük hayal kırıklığıyla başlayan Umut, duruşmada yaşanan bir gelişme sayesinde, durumu lehine çevirir. Rıza’nın özgürlüğüne giden yol, cinayet gecesinden geçecektir. Umut ve Alev, o geceyi aydınlatmak zorundadır.

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Umut’un ilerleyişi, Emirkıranlar’ın içindeki çözülmeyi başlatır. Yıllardır saklanan sırları öğrenen Rüya, ailesiyle olan büyük hesaplaşmayı başlatır. Her şeyi bırakıp gitmeye karar veren Fecir, yanında birini de götürmeye niyetlidir.

Harun Yakar ve Umut’un yeniden kesişen yolları, birlikte hareket etmelerine neden olur. Harun, Umut’tan aldığı ipucunu kovalarken daha önemli bir detayı, Kadri Palaz’ın ondan sakladığı bir sırrı öğrenir. Kadri Palaz’ın, Harun’dan sakladığı gerçek nedir?

Umut hem babasının özgürlüğü için mücadele etmeye hem de önüne engel çıkaran herkesle savaşmaya kararlıdır. Süreyya’yı deşifre edip, cinayet gecesinde yaşananları ortaya çıkarabilecek midir?

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.