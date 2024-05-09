Taş Kağıt Makas son bölüm (10.bölüm) izleme ekranı | Taş Kağıt Makas son bölümde Umut'tan Rıza'ya güzel haber! Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Taş Kağıt Makas son bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı yayınlandı. Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan Taş Kağıt Makas 8 Mayıs tarihinde 10. bölümü ile izleyenlerden büyük beğeni topladı. Dizinin son bölümünde, daha önce birçok kez ailesinin Büşra Korkmaz cinayeti ile alakasının olup olmadığını araştıran Rüya, duydukları ile şoke oldu. İşte, Taş Kağıt Makas 10. bölüm izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı ile ilgili bilgiler.

TAŞ KAĞIT MAKAS 9. BÖLÜM İZLEME EKRANI

TAŞ KAĞIT MAKAS SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fecir’le yaptıkları anlaşmada sözünü tutan Umut, aynı karşılığı Fecir’den göremez. Babasının uğrayacağı bir haksızlığa daha tahammülü yoktur. Rüya ve Azad’ın da mahkemede baş şüpheli konumuna geçmeleri, Umut’un eline büyük bir koz verir. Artık Emirkıranlar’ı en zayıf karnından vurup, babasını kurtarmaya giden yolda büyük bir adım atacaktır.

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Yıllar önce yaşanan kazada, arkadaşı Süreyya’nın parmağı olduğunu öğrenen Harun, ondan habersiz gizli gündemini başlatır. Süreyya’ya amacını belli etmeden, kazanın detaylarında adım adım ilerlemeye başlar. Harun Yakar avukatlık becerilerini, ilk kez kendi davası için kullanacaktır. Hayatlarının seyrini değiştiren bu kazada kimler, hangi amaçla yer almıştır?

Erdem Kubilay cinayetini aydınlatmaya çalışan Umut, Rıza Tanrıkulu davasında büyük bir yola girer. Umut, Emirkıranlar’ın içine sızıp, babasını onların tutsaklığından kurtarabilecek midir?

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.