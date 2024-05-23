'Taş Kağıt Makas' şaşırtmaya devam ediyor... Sırlar bir bir gün yüzüne çıkıyor

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“BİZİM MUCİZEMİZ, ONLARIN FELAKETİ OLACAK”

Hayatının en önemli duruşmasında, Alev’in ihanetiyle tanığı Azad’ı elinden kaçıran Umut, büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Alev, yaptıkları yüzünden Umut’un kendisini affetmeyeceğini düşünse de Makbule Coşkun’un kızı Elif’ten aldığı video ile davanın seyrini değiştirdi. Umut, Azad’ı tanık olarak çıkarıp Fecir’in katil olduğunu ispatlayamasa da bu video ve Elif’in tanıklığı sayesinde babasının masumiyetini kanıtlama yolunda önemli adımlar aldı.

HARUN’UN ARADIĞI O İSİM EN YAKINI ÇIKTI!

Babasının ölümünün ardındaki gizemi çözmek isteyen Harun Yakar, ulaştığı kilit ismin öldürülmesini atlatamasa da işin peşini bırakmadı. Çok sevdiği ve güvendiği Kadri abisinin ona yalan söylemesi, Harun’un içine kurt düşürdü. Ruşen’le birlikte Kadri’yi takip eden Harun, Kadri’ye çanta teslim eden kadının kim olduğunu ve ne işler karıştırdığını çözmek için Ümit’le yakınlaşmanın yollarını aradı. Planları tıkır tıkır işleyen ve Ümit sayesinde gizemi çözmeye yaklaşan Harun Yakar; Kadri abisinin aslında aradığı kişi olduğu gerçeğiyle yüzleşti.

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BÜYÜK ŞÜPHE! NEŞET’İN ORADA NE İŞİ VARDI?

Süreyya ve Bünyamin’in Alev'i ortadan kaldırmak için kurduğu tuzağı Fecir bozdu. En büyük zaafı olan Alev için hayatını riske atan ve feci bir şekilde dayak yiyen Fecir’i o halde gören Rüya ise bu adalet savaşında tarafını net bir şekilde belli etti. Tanık olarak çıktığı kürsüde Emirkıran’ların Büşra Korkmaz davasıyla hiçbir bağlantısının olmadığını söyledi. Rüya’dan beklediği cevabı alamayan Umut, pes etmedi ve mahkemeye arka arkaya sunduğu tanıklarla babasının masum olduğunu ispatlamaya çalıştı. Güvenlik görevlisi Hasan Tekin’in ifadesiyle, Rıza’nın olaydan önce de mental sağlığının yerinde olmadığı anlaşılsa da ifadesindeki küçük bir ayrıntı herkesi şoke etti. Hasan, olay günü Rıza’ya çarpmak üzere olan bir arabadan bahsedince; Rıza, hafızasının kayıp parçalarını birleştirdi ve arabayı kullanan kişinin Neşet olduğunu hatırladı. Mahkemede tüm gözler Neşet’e dönerken, ekran başındaki izleyicilerin akıllarında ise Neşet’in o gece neden orada olduğu büyük bir soru işareti olarak kaldı.

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“Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” çarşamba akşamları yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam edecek.