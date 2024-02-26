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'Taş Kağıt Makas' için geri sayım.... Umut’un hikâyesi başlıyor!

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#Taş Kağıt Makas#Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2024 07:36

Kanal D’nin yeni dizisi “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu”, 28 Şubat Çarşamba akşamı ekran yolculuğuna başlıyor. Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven ve Hande Ataizi’nin yer aldığı güçlü oyuncu kadrosu ve sıradışı hikâyesiyle merak uyandıran dizi Umut adlı süper zekâ bir gencin, unutkan bir babayla verdiği hayat mücadelesini anlatıyor.

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KANAL D’nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” için geri sayım başladı. Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun ve Bülent Seyran gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan dizi, süper zekâ bir gencin, unutkan bir babayla birlikte verdikleri hayat mücadelesini anlatıyor.

Taş Kağıt Makas için geri sayım.... Umut’un hikâyesi başlıyor

İlk bölümü 28 Şubat Çarşamba akşamı ekrana gelecek “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu”nun yeni tanıtımı da yayınlandı. Gökdelende kat görevlisi olarak çalışan ve Alzheimer hastası olan Rıza’nın genç bir kızı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmasıyla başlayan tanıtım, “Hatırlamak mı zor, unutmak mı?” sorusunu hatırlattı.

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Taş Kağıt Makas için geri sayım.... Umut’un hikâyesi başlıyor

Dizinin fragmanında, cinayete dair hiçbir şey hatırlayamayan Rıza’nın (Bülent Seyran) “Öldürdüğüm kız daha yirmili yaşların başlarındaymış biliyor musun?” ve “Benim bir oğlum mu var?” sözleri diziye dair merakı ikiye katladı.

Taş Kağıt Makas için geri sayım.... Umut’un hikâyesi başlıyor


KÖTÜLÜK KİMDEN DOĞAR?

Tanıtımda Fecir’in (Burak Yörük) “Kötülük anadan doğar mı hiç, kötülük babadan doğar!” sözleri ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medyada kötülüğün kimden geçtiğine dair konular tartışılmaya başlandı.

Taş Kağıt Makas için geri sayım.... Umut’un hikâyesi başlıyor

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#Taş Kağıt Makas#Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu#Kanal D

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