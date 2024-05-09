'Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu' yine nefes kesti

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FECİR’İ KURTARAN RÜYA, BU KEZ AZAD’I YAKTI

Rüya mahkemede tanık olarak kürsüye çıktı ve olay gecesi mekana geri döndüğünü itiraf ederek gerçekleri anlattı. Rüya’nın açıklamalarından sonra Fecir serbest bırakılırken; ortada tek şüpheli olarak kalan Azad’ın ise tutuklu yargılanmasına karar verildi. Fecir’in hapisten çıkarken davullu zurnalı kutlamasına tanık olan Azad; amcası Bünyamin’den de sessiz kalma talimatı alınca hayal kırıklığına uğradı ve tek başına kaldığının farkına vardı.

UMUT TANRIKULU DÖNEMİ BAŞLADI!

Fecir’le yaptıkları anlaşmada sözünü tutan Umut, aynı karşılığı Emirkıranlar’dan göremeyince Bünyamin’le karşı karşıya geldi. Umut, Azad’ı kurtarması karşılığında hem babasının tahliye sözünü aldı hem de Harun Yakar’ın kovulmasını sağladı. Hukuk bürosundan ayrılışını bir gösteriye çeviren Harun, “Beni yakan bu ateş, dikkat et, seni kül eder.” sözleriyle Umut’u uyarmayı ihmal etmedi. Harun’un koltuğuna geçen Umut, Azad’ın avukatlığını üstlendi ve onu zayıf karnından vurarak Erdem’i öldürdüğünü itiraf ettirdi. Azad, köşeye sıkışınca; Umut son kozunu kullandı. “Ya seni hiç umursamayan Fecir’i seçeceksin ya da kendi hayatını!” diyerek, onu bu davadan kurtarmak koşuluyla Azad’a bir anlaşma sundu ve babasının dosyasını yeniden açabilmek için Azad ’tan yardım istedi.

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HARUN GİZEMLİ KAZANIN ARDINDAKİ GERÇEKLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Yıllar önce yaşanan kazada, arkadaşı olan savcı Süreyya’nın parmağı olduğunu fark eden Harun; ondan habersiz dosyayı tekrar açtı. Süreyya’ya amacını belli etmeden, kazadaki detayları araştıran Harun; hayatının seyrini değiştiren kazanın arkasında kimler olduğunu bulmak için Alev’den yardım istedi. Peşine düştüğü çeteye ait tüm bilgilerin Harun’da olduğunu öğrenen Alev, ona istediği bilgiyi vermek zorunda kaldı. Dosyadaki gizemli isme ulaşan Harun, onu bulmak için Kadri abisini devreye soktu. Sönmez Karakoç’la buluşmaya giden ikilinin başları belaya girince bu işten sıyrılıp sıyrılamayacakları merak konusu oldu.

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UMUT, BABASINI KURTARMAYA ÇOK YAKLAŞTI

Mahkemede Erdem Kubilay cinayetinde ön otopsi raporunun hatalı olduğunu söyleyen Umut; maktulün kesin ölüm sebebinin yüksek doz madde kullanımına bağlı kalp krizi olduğunu iddia etti. Soruşturmada delil karartma olduğunu fark eden Umut’un, raporu yazan adli tıp doktorundan gerçekleri öğrendiği ve Azad’la da bu bilgiyi paylaştığı ortaya çıktı. Amcası Bünyamin’in, oğlunu kurtarmak için kendisini harcadığını öğrenen Azad, Umut’un teklifini kabul etti. Böylece babasının yeniden yargılanması için başvuruda bulunan Umut, Süreyya Savcı’dan başvurunun kabul edildiğini öğrendi. Babasını kurtarmaya çok yaklaşan genç avukatın sevinci ve babasıyla kucaklaşması ise izleyicilerin yüreklerini ısıttı.

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RÜYA GERÇEĞİ ÖĞRENDİ!

Rıza’nın yeniden yargılanacağı haberi, Emirkıranlar cephesinde büyük bir şok etkisi yaratırken; bu işte Azad’ın bir parmağı olduğunu anlayan Fecir, öfkeden deliye dönüp Büşra Korkmaz cinayetiyle ilgili konuşunca; Rüya, abisinin Büşra’yı öldürdüğünü duydu. Bunun üzerine Rüya’nın Fecir’in yanında mı duracağı, yoksa Umut’a adalet savaşında destek mi olacağı, dizinin yeni bölümünde cevap bulacak.

MF Yapım imzalı Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu dizisinin oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Yüsra Geyik, Bülent Seyran, Aytaç Uşun, Selim Galip ve Anıl Taşezen gibi usta isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin’in oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş’in kaleme aldığı Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, çarşamba akşamları Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.