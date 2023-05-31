Tamer Levent’e Frankfurt’tan onur ödülü

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Festivalin “yaşam boyu onur ve vefa ödülleri”nin sahipleri belli oldu. 12 Haziran’da gerçekleşecek törende “yaşam boyu onur ödülü” usta oyuncular Sermin Hürmeriç, Tamer Levent ve Türk kökenli Alman oyuncu Tayfun Bademsoy’a verilecek.

“Vefa ödülleri”nin sahibi ise 2008 yılında aramızdan ayrılan oyuncu Suna Pekuysal ile 2000 yılında vefat eden oyuncu Ergün Köknar’ın oldu. Ödül, sanatçı çiftin oğulları Sait Ali Köknar’a takdim edilecek.

Yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül’ün üstlendiği “Prestij Meselesi” filminin Avrupa prömiyeri de 12 Haziran’da gerçekleşecek. Festivalin açılış ve kapanış gecesinin sunuculuğunu Yosi Mizrahi üstlenirken açılış gecesinde Tuna Kiremitçi sahne alacak.