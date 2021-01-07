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Televizyon
Haber Giriş: 07.01.2021 - 14:41 | Son Güncelleme:

Suvivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacısı Emin Günenç kimdir?

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Suvivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacısı Emin Günenç kimdir?
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Suvivor 2021 sezonu bu yıl kaldığı yerden devam ediyor. Yarışma öncesinde gönüllüler takımı ve ünlülüler takımı yarışmacıları açıklandı. Gönüllüler takımında yarışacak isimlerden biri de Emin Günenç olacak. Peki Emin Günenç kimdir.. İşte yarışmacının kişisel bilgileri

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Emin Günenç, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;

“Merhaba ben Emin Günenç, 23 Temmuz 1994’de İstanbul’da doğdum. Tekirdağ Şarköylüyüm. 8 yaşında futbola başladım. 18 yaşına kadar futbol oynadım sakatlanınca bırakmak zorunda kaldım. Üniversiteyi Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümünde okudum. Üniversite bitince oyunculuk eğitimi aldım. En son Kanal D’de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynadım.”

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