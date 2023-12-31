Suudi Arabistan’ın parfüm markası Hande Erçel ile reklam anlaşmasına son verdi

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Hande Erçel, yaşananlardan sonra Instagram’dan Atatürk fotoğrafını “Fikrin fikrimiz yolun yolumuz Ata’m” notuyla paylaştı.



Oyuncunun bu paylaşımı sonrasında Suudi Arabistan’ın parfüm markası Laverne, Erçel ile reklam anlaşmasına son verdi. Marka, sosyal medya hesabından “En kolay kararlar vatanla ilgili kararlardır ve vatan kırmızı çizgi olduğu için Laverne, Hande Erçel ile olan reklam sözleşmesini feshetmeye karar verdi” tweet’ini attı. Sosyal medyada firmaya tepki yağarken, Erçel’e destek verildi.Hande Erçel marka için 15 gün önce Riyad’da objektif karşısına geçmişti. Markanın işbirliğini feshetmesine Hande Erçel’den henüz herhangi bir açıklama gelmedi.