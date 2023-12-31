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Suudi Arabistan’ın parfüm markası Hande Erçel ile reklam anlaşmasına son verdi

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#Hande Erçel#Süper Kupa#Atatürk
Suudi Arabistan’ın parfüm markası Hande Erçel ile reklam anlaşmasına son verdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2023 10:41

Fenerbahçe ve Galatasaray takımları Riyad’da cuma günü oynayacakları Süper Kupa maçı öncesi yaşanan Atatürk pankartı krizi nedeniyle sahaya çıkmadı. Ertelenen Süper Kupa maçı sonrası tüm Türkiye tek yürek oldu. Ünlü isimler de “Atatürk kırmızı çizgimizdir” diyerek yaşananlara sosyal medyada tepkilerini gösterdi.

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Hande Erçel, yaşananlardan sonra Instagram’dan Atatürk fotoğrafını “Fikrin fikrimiz yolun yolumuz Ata’m” notuyla paylaştı.

Suudi Arabistan’ın parfüm markası Hande Erçel ile reklam anlaşmasına son verdi

Oyuncunun bu paylaşımı sonrasında Suudi Arabistan’ın parfüm markası Laverne, Erçel ile reklam anlaşmasına son verdi. Marka, sosyal medya hesabından “En kolay kararlar vatanla ilgili kararlardır ve vatan kırmızı çizgi olduğu için Laverne, Hande Erçel ile olan reklam sözleşmesini feshetmeye karar verdi” tweet’ini attı. Sosyal medyada firmaya tepki yağarken, Erçel’e destek verildi.
Suudi Arabistan’ın parfüm markası Hande Erçel ile reklam anlaşmasına son verdi

Hande Erçel marka için 15 gün önce Riyad’da objektif karşısına geçmişti. Markanın işbirliğini feshetmesine Hande Erçel’den henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

 

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#Hande Erçel#Süper Kupa#Atatürk

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