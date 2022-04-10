Süt Kardeşler filmi nerede çekildi? Süt Kardeşler oyuncuları ve konusu

Yeşilçam'ın kült filmi Süt Kardeşler, ekranlara gelmesiyle beraber oyuncu kadrosu ve nerede çekildiği ile merak konusu oldu. Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani isimli romanından uyarlanan Süt Kardeşler Filmi özellikle çekildiği tarihi konakla izleyenlerin dikkatini çekiyor. İşte, Süt Kardeşler oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler...
SÜT KARDEŞLER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani isimli romanından uyarlanan Süt Kardeşler Filmi özellikle çekildiği tarihi konakla izleyenlerin dikkatini çekiyor. 1976 yılı yapımı olan Süt Kardeşler filmi, İstanbul Yeşilköy'de çekilmiştir. Filmin çekildiği konak hala varlığını sürdürmektedir.
SÜT KARDEŞLER OYUNCULARI
Kemal Sunal - Şaban
Şener Şen - Hüsamettin
Halit Akçatepe - Ramazan
Hale Soygazi - Bihter
Adile Naşit - Melek
Ayşen Gruda - Emine
Ergin Orbey - Bayram
Jale Altuğ - Afife
Yasemin Esmergül - Yasemin
Ali Şen - Kerami
Türker Tekin - Kahya
Dinçer Çekmez - Çavuş
Feridun Çölgeçen - Sarraf Efendi
SÜT KARDEŞLER KONUSU NEDİR?
Süt Kardeşler filmi konusu ; Yıllardır kimsenin sahip olamadığı konağın sahibi Melek hanım, sütoğlu Şaban sanıp da Şaban’ın arkadaşı Ramazan’ı eve alır. Fakat sinirli abisi Hüsamettin’e Ramazan’ı damadı Bayram olarak tanıtır. Konağa gerçek Şaban ve gerçek Bayram’ın gelmesiyle işler karışır. Bayram'ın kardeşi Bihter'e aşık olan Şaban onun peşinde dolanır. Bayram'ın babasının eve Gulyabani adında bir canavar sokmasıyla işler iyice karışır. Olayı çözen Şaban, damat Bayram, ve emir eri olan Ramazan madalya alır.