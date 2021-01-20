Survivor’dan elenen Sancakay Ilım Morgül kimdir? İşte Sancakay Ilım Morgül’ün veda konuşması

Sancakay Ilım Morgül, 30 Ocak 1997'de İstanbul Bahçelievler'de dünyaya geldi. İzmir ve Rize'de büyüyen Sancakay , spora ritmik jimnastik ile başladı. Lise 3'e kadar İzmir'de okudu ve futbol kariyerine başladı. Lise 4'de Rizespor takımına transfer olup orada liseyi bitirdi ve futbol kariyerine devam etti.



Daha sonra ise futbola yöneldi. Karadeniz Teknik Üniversitesinde Rus Dili ve Edebiyatı bölümünü 2 yıl okuyan Sancakay, Rusça’nın yanı sıra İngilizce de biliyor.



Konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavını kazandıktan sonra İstanbul'a taşındı. Lisans 4. Sınıf öğrencisi olan Sancakay, 2 sezon Edinburg festivalinden gelen Ofsayt oyununda başrolü canlandırdı.



Aynı zamanda müzik eğitimi de alan Sancakay Ilım, uzun süredir İstanbul'da bir mekanda vokalist olarak sahne alıyor ve kendi bestelerini seslendiriyor.



Galatasaraylı eski futbolcu Barış Özbek'in yanı sıra futbol camiasından bir ismin daha yarışmaya katıldığı ortaya çıktı. Ünlü teknik direktör Ünal Karaman'ın yeğeni olan Sancakay Ilım dayısı ile bazı fotoğraflarını da sosyal medyada paylaşıyor.

Sancakay Ilım Morgül'ün Veda Konuşması



Survivor 2021’e erken başlayan ancak 2. Haftada elenen Sancakay Ilım Morgül, veda konuşmasında şunları söyledi:

“Herkes kalbinin ekmeğini yer. Ben buraya geldiğimde insanları korumak ve takımı birleştirmek adına hareket ettiğim için sürekli eleştirildim. Karşı takımla iyi anlaştığım için eleştirildim. Yazılma sebeplerimi dinlediğim zaman gurur duyuyorum. Karakterimden ödün vermediğim için gideceksem buna zaten üzülemem. İnşallah yarışmaya devam eden herkes benim gibi karakterinden ödün vermeden olduğu insan gibi devam edebilir. Hakkımızda hayırlısı böyleymiş. İnşallah arkadaşlar verdiğim öğüde uyarak hareket eder ki buradan çıkınca aynaya bakacak yüzleri olur.”