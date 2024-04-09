Survivor'dan Brezilya'ya... Aysu Keskin ile Ronaldinho arasında neler oluyor?

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DÜNYACA ünlü Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho, geçen ay Acun Ilıcalı’nın davetiyle Dominik’teki ‘Survivor All Star 2024’e konuk oldu. Ronaldinho’nun çekimler sırasında eski milli basketbolcu yarışmacı Aysu Keskin ile yakınlaştığı ortaya çıktı. Eski futbolcu, çekimler esnasında Keskin’in cep telefonu numarasını istedi. Aysu Keskin, Ronaldinho ile yarışmadan elendikten sonra görüşmeye başladı. İkilinin sık sık görüntülü konuşma yaptığı ortaya çıktı. Tatil için Brezilya’ya giden Aysu Keskin’in Ronaldinho ile orada bir araya geldiği öğrenildi.

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