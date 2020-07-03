Survivor'da yeni takımlar kimlerden oluştu? İşte Survivor takım kaptanları ve 125. yeni bölüm fragmanı

Survivor 2020'de kaptanlık oyunu heyecanı sonrası, Survivor yeni takımları seçildi. Sercan, Elif, Cemal Can, Yasin, Barış ve Berkan'ın yer aldığı kaptanlık oyununda en iyi performansı sergileyen Cemal Can ve Berkan takım kaptanları oldu. Kaptanlık oyunu sonrasında oynanan ödül oyununu ise mavi takım kazandı. İşte, Survivor 124. bölüm özeti.

SURVİVOR TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un izleyici karşısına çıkan 124. bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Son 6 yarışmacı parkurda takım kaptanı olmak için mücadele verdi.

Heyecanlı dakikaların yaşandığı kaptanlık oyununda Cemal Can mavi takımın kaptanı olurken, Berkan ise kırmızı takım kaptanı oldu.

SURVİVOR'DA YENİ TAKIMLAR NASIL KURULDU?

Survivor'da takım kaptanlarının seçilmesinin ardından, yeni takımlar kuruldu. Son 6 kişi kalan yarışmacılardan 3'ü kırmızı, diğer 3'ü ise mavi takıma seçildi.

Kırmızı takımın kaptanı olan Berkan, Barış ve Elif'i takımına seçti.

Mavi takım kaptanlığını kazanan Cemal Can ise, Sercan ve Yasin'i takımına aldı.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da yeni takımların kurulmasının ardından, yarışmacılar ödül oyununda karşı karşıya geldi. Survivor'un 2 Temmuz akşamı yayınlanan ödül oyununda ödül dondurma, fırında köfte patates, cacık ve salata oldu.

Parkurda gerçekleşen zorlu mücadele sonrası Survivor ödül oyununu 10-4'lük skorla mavi takım yarışmacıları kazandı.

YASİN SAKATLANDI

Survivor'da oynanan ödül oyununda Yasin parkurda sakatlık geçirdi. Bacağından sakatlanan Yasin,ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yasin'in sağlık durumu ilerleyen günlerde belli olacak.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Survivor'un ekranlara gelen son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor'un cuma akşamı izleyici karşısına çıkacan olan 125. bölümünde son iletişim oyununda yarışmacıların döktüğü gözyaşları dikkat çekti. İşte, o anlar...