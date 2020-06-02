Survivor'da tarihi ödülü kim kazandı 1 Haziran 2020? Yunus Emre elendi mi? Survivor 95. yeni bölüm fragmanında kavga
Survivor'da ödülü kim kazandı? Ünlüler Gönüllüler formatı ile ekranlara gelen Survivor 2020 1 Haziran Pazartesi günü büyük ödül heyecanı ile ekranlara geldi. Safari ve malikanede masaj ödülü olan oyunda Survivor yarışmacıları kıyasıya mücadele verdi. Kazanan takımın büyük ödüle kavuştuğu geceye Yunus Emre'nin oyundan ihraç edilmesi damga vurdu. Yayınlanan son bölüm sonrası Survivor'un ekranlara gelen 95. bölümünde ise Barış'ın Evrim'le kavga etmesi heyecanlı anlara neden oldu. İşte, 'Survivor'da kim ödülü aldı?' sorusunun yanıtı ve Survivor 95. bölüm fragmanı...
Survivor'da eleme gecesi öncesi yaşanan ödül oyununda, hem keyifli hem de gergin anlar yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören Survivor 2020'de büyük finale kısa süre kala, rekabet de arttı. Yarışmanın 1 Haziran akşamı yayınlanan bölümünde, Ünlüler ile Gönüllüler arasında oynanan masaj ve safari oyununu kazanan takım ödülün keyfini çıkardı. İşte, Survivor'da ödül oyununu kazanan takım...
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Eleme gecesi öncesinde Survivor'un ekranlara gelen yeni bölümünde ödül mücadelesi yaşandı. Survivor ünlüler takımı ve gönüllüler takımı haftanın büyük ödül oyununu kazanmak için zorlu anlar yaşadığı oyunu bu hafta 10'a 8'lik skorla gönüllüler kazandı.
Survivor ödül oyununu kazanan gönüllüler takımı safarinin ve masaj ödülünün tadını çıkardı.
SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ?
Survivor'da oynanan ödül oyunu sırasında Berkan ve Yunus Emre arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. İki yarışmacı arasında yaşanan tartışmaya Acun Ilıcalı müdahale etti. Uyarıları dinlemeyen Yunus Emre Acun Ilıcalı tarafından oyundan kovuldu.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?
Yarışmanın önceki bölümlerinde Survivor eleme adayları belli oldu. Survivor konseyinde, yapılan oylama sonunda geçtiğimiz bölümlerde Elif ve Yunus Emre eleme adayları olmuştu.
Bu hafta oynan oyunlarda ise Aycan ve Sercan eleme adayı oldu.
SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA KAVGA
Survivor'un yayınlanan son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. İletişim oyunu için yarışmacıların mücadele verdiği fragmanda Barış'ın sinirlenerek Evrim'e sert çıkması ve kenarda duran odunu eline alması dikkat çekti. İşte, Surivovor 95. yeni bölüm fragmanı.
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