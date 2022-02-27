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Survivor'da sinirler gerildi... Sercan Yıldırım'dan olay tepki: Survivor hayatım bitti!

#Survivor#Sercan Yıldırım#Evrim
Survivorda sinirler gerildi... Sercan Yıldırımdan olay tepki: Survivor hayatım bitti

Survivor All Star 2022'de sinirler gerildi. Yeni bölüm fragmanında Sercan Yıldırım, takım arkadaşlarına kızıp oyun alanını terk etti. Yarışma anında Nagihan'a sinirlenen Sercan'ın "Survivor hayatım bitti" demesi dikkat çekti.

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Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği, tv8'de ekranlara gelen 'Survivor 2022 All Star'da gerilim dinmiyor. Yeni bölüm fragmanında ünlüler takımı bir anda karıştı ve Sercan çok sinirlendi.

27 Şubat Pazar akşamı ekrana gelecek yeni bölümde Survivor Sercan yaptığı hareketle olay oldu. Yarışmaya oyuncu seçimi sırasında Nagihan'ın tavrına sinirlenen Sercan Yıldırım oyun parkurunu terk etti.

Survivor Sercan, gergin tavırları dikkat çekerken takım arkadaşlarına resti çekiyor. Yıldırım'ın, "Survivor hayatım bitti" diyerek parkuru terk ettiği görülüyor.

Sercan'ın devamında "Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok ama senin kaybedecek çok şeyin var. Bitti" diyerek tepki göstermesi dikkat çekti. Survivor takipçileri, "Sercan Yıldırım Survivor'ı bıraktı mı?" sorularının yanıtını merak etmeye başladı.

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Survivorda sinirler gerildi... Sercan Yıldırımdan olay tepki: Survivor hayatım bitti

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Öte yandan Survivor Nisa Bölükbaşı'nın önceki gün düzenlenen konseyde Acun Ilıcalı tarafından azarlanması da gündemde. Berkan'ın Nisa için, "İstediği zaman kendini iyi ifade edebiliyor ancak işine geldiğinde" diyerek Bölükbaşı'na tepki göstermesi gözyaşlarına neden oldu.

Survivorda sinirler gerildi... Sercan Yıldırımdan olay tepki: Survivor hayatım bitti

DOKUNULMAZLIĞI ÜNLÜLER TAKIMI KAZANDI

Survivor'ın 26 Şubat Cumartesi günü yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı parkur oyununda hem zamanla hem de birbirleri ile mücadele etti. Dokunulmazlık oyununun kazananı ünlüler takımı oldu.

Gökhan, Yunus Emre, Yasin ve Nagihan'ın eleme potasında olduğu Survivor 2022 AllStar'da rakiplerinden en az oyu alarak adaya veda eden isim Yunus Emre olmuştu.

Dün akşamki konseyde Evrim, Hikmet, Yağmur ve Ardahan en çok oyu aldı. Acun Ilıcalı konseyde sürgün adasına giden ismi açıkladı.

Survivorda sinirler gerildi... Sercan Yıldırımdan olay tepki: Survivor hayatım bitti

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SÜRGÜN ADASINA GİDEN İSİM

Konseyde en çok oyu alan Evrim sürgün adasına gönderildi. "Kimseye kızgın değilim" diyen Evrim, sürgün adasına giderken gözyaşlarına hakim olamadı.

 

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#Survivor#Sercan Yıldırım#Evrim

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