Survivor’da performans oyununu kim kazandı? Dokunulmazlığı kim kazandı? İşte Survivor'da yaşananlar

19 Haziran Cumartesi Survivor yeni bölümde performans oyunu finali ekrana geldi. Sona kalan beş yarışmacı, performans oyunu finalinde karşı karşıya geldi. Survivor’da performans oyununu kazanarak finale kalan ilk isim belli oldu. Günün sonunda performans oyunu finalini kazanan isim, İstanbul'daki yarı final koltuğunu garantiledi. İşte, Survivor'da yaşananlar...

PERFORMANS OYUNU FİNALİNİ KİM KAZANDI?

Survivor 2021'de performans oyunu finalinde büyük heyecan yaşandı. 123. bölümde son beş isim, performans oyununu kazanarak İstanbul biletini kazanmaya çalıştı.

Oyunda ilk elenen isim Ayşe oldu. Onu takip eden Poyraz ile Berkay oldu. Performans oyunu finalinde son iki yarışmacı İsmail ile Aleyna idi.

İsmail Balaban, performans oyunu finalini kazandı ve böylece, Survivor 2021 yarı finaline kalmayı garantiledi.

İLK DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık sembolünü almak isteyen yarışmacılar, nefes kesen karşılaşmalar ortaya koydu. Survivor’da bu akşam dokunulmazlığı kazanan isim belli oldu.

Survivor Türkiye’de beş yarışmacı kaldığı için dokunulmazlık oyunu kuralları değişti. Buna göre sıralama turunda ilk üç isim, yarı finale direkt kalacak, diğer iki isim ön eleme turunda karşılaşacaktı. İlk üç sırayı alan İsmail, Poyraz ve Aleyna oldu. Berkay ile Ayşe ön eleme turunda karşılaştı.

Aleyna ve İsmail, finalde karşı karşıya geldi. Zevkli ve yorucu geçen final mücadelesini kazanan 5-1 skorla Aleyna Kalaycıoğlu oldu.

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