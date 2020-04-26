Survivor'da ödül ve dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İlk eleme adayı kim oldu?

Survivor'da ödül ve dokunulmazlık oyunu geride kaldı. Oyunların ardından gecenin sonunda ada konseyi vardı. Dokunulmazlığı kaybeden takımdan bir yarışmacı arkadaşlarının oyları ile ilk eleme adayı oldu. İşte, Surivor'da bu akşam yaşananlar ve haftanın ilk dokunulmazlığının ardından eleme adayı olan isim...

Survivor 2020'nin 57. bölümünde 1. dokunulmazlık ve ödül oyununu ünlüler takımı mı yoksa gönüllüler takımı mı kazandı? İşte bu sorunun yanıtı yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. 25 Nisan Cumartesi akşamı günü Ünlüler ile Gönüllüler, hem ödül hem de dokunulmazlık için karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele sonunda kazanan ekip sahadan 10-8 galip ayrıldı.

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Müthiş mücadele sonunda dokunulmazlığı kazanan takım Gönüllüler oldu. Böylece Gönüllüler, ada konseyinde eleme adayı çıkarmaktan kurtuldu ve güzel bir akşam yemeği ziyafetini de hak etti. Gönüllüler takımında cezalı olan Barış, ödülden faydalanamadı.

ELEME ADAYI KİM OLDU

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı gecenin sonunda eleme adayını belirledi. Ada konseyinde yapılan oylama sonucunda en çok oyu alan Yunus Emre, haftanın ilk eleme adayı oldu.