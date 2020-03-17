Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 2. Ödül oyununda avantajı kim kazandı 16 Mart 2020?

İlgi gören yarışma programı Survivor 2020'de ödül oyunu heyecanı yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un 21. bölümünde, yarışmacıların motive olması için önem taşıyan ödül oyununda kıran kırana mücadele gerçekleşti. Yunus Emre'nin takım arkadaşı Ceyhun'a dert yanması ise son bölüme damga vuran anlardan oldu. Barış'ın Yasin hakkında söylediği "İstanbul'a gidince beni izlemeye devam eder" sözleri ise ekran başındakileri şaşırttı. İşte, Survivor'un son bölümünde yaşananlar ve Survivor ödül oyununu kazanan takım.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un 21. bölümünde ödül oyunu için kıran kırana bir mücadele yaşandı. Bu haftaki ödül oyunu Survivor'da çikolatalı kek bar ve köfte patates yemeği oldu. Heyecanlı oyunun ardından, ilk ödül oyununu 10'a 5 ünlüler takımı kazandı.

İkinci kez parkura geçen takımlar bu kez köfte patates yemeği ödül oyununu kazanmak için mücadele verdi. İkinci ödül oyununu da ünlüler takımı kazandı.

AVANTAJ ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

16 Mart 2020 tarihli Survivor 21. bölümde ödül oyunu öncesinde Ünlüler takımından Ersin, Parviz, Berkan, Elif, Aycan'a karşılık Gönüllüler takımından Yasin, Ardahan, Burak, Evrim, Nisa avantaj için karşı karşıya geldi. Bayrak yarışında ödül oyununda rakipleri seçme şansını yakalayan takımı atışlar belirledi. Avantaj seçmesini kazanan takım ünlüler oldu.

YUNUS EMRE İDDİALI KONUŞTU

Survivor Ünlüler Gönüllüler 21. bölümde Yunus Emre, içini takım arkadaşı Ceyhun'a döktü. Arkadaşlarını kendisine tavırlarından rahatsız olan Yunus Emre, "Bana herhalde ısınamadılar ama ısıtırız" sözleri ile rest çekti. Ceyhun ise Yunus Emre'ye sakin olmasını tavsiye etti ve konuşarak sorunların çözülebileceğini söyledi.

BARIŞ'TAN İDDİALI SÖZLER

Survivor 2020 yeni bölümde Ünlüler takımından Barış söylediği iddialı sözlerle ekranlara damga vurdu. Barış Murat Yağcı, Gönüllüleri zor günler beklediğini ifade ederek, Yasin'e seslendi ve "İstanbul'a gidince beni izlemeye devam etsin" dedi.