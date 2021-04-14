Survivor’da Merve Aydın’a ne oldu? Burnu kırılan Merve Aydın’ın son durumu

Survivor 2021'de Merve Aydın'ın iletişim oyunu parkurunda geçirdiği kaza yürekleri ağza getirdi. Parkurda bir engeli geçerken yüzüne aldığı darbe sonucunda kanlar içinde kalan Merve Aydın'ın durumu karşısındaki takım arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı.

Parkurda bir engeli geçerken yüzüne aldığı darbe sonucunda kanlar içinde kalan Merve Aydın ilk müdahale ardından ambulans ile hastaneye götürüldü.

Herkesi etkileyen bu anlarda Acun Ilıcalı “Çok üzücü bir durum tabii ki. Açıkçası kılınıza zarar gelsin istemiyoruz ama Survivor’da maalesef böyle şeyler yaşıyoruz.“ açıklamasında bulundu.

SURVİVOR 2021 YARIŞMACISI MERVE AYDIN KİMDİR?

10 Mart 1994 tarihinde Mersin’de dünyaya gelen Merve Aydın, milli basketbolcudur. Oyun kurucu pozisyonunda oynamaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve Aydın, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.

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