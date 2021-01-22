Survivor'da kim kazandı? 21 Ocak Survivor ödül oyununu kazanan takım belli oldu! İşte son bölümde yaşananlar

Survivor ödül oyunu heyecan dolu anlara sahne oldu. Survivor 2021'in 21 Ocak Perşembe akşamı ekranlara gelen bölümünde ödül ve anlat bakalım karşılaşması yaşandı. İlk etapta ödülü kazanan takım gönüllüler olurken, dörder adet peynirli poğaçayı yemek hakkı elde ettiler. Anlat bakalım oyununun kazananı da 5-3 skorla yine gönüllüler oldu. Öte yandan oyuncu Cemal Hünal, sağlık durumlarından dolayı Survivor 2021'e veda etti. Ada macerası kısa süren oyuncu, duygularına hakim olamadı.

SURVİVOR TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?

Survivor'da ödül öncesi yeni haftanın kaptanları seçildi. Bu hafta da ünlüler takımında Barış, oyların çoğunluğunu alarak kaptan olurken, aynı şekilde Reşat da gönüllülerin kaptanı oldu.

YEMEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Takım kaptanlarının seçilmesinin ardından zorlu parkurda yemek ödülü için ünlüler ve gönüllüler karşı karşıya geldi. Bu oyunun ödülü yarışmacıların dörder adet poğaça yeme hakkı oldu.

Zorlu mücadelede gönüllüler, oyunun başında farkını ortaya koydu ödül oyununda skoru 7-2'ye getirdi. 10-3 skorla ödül oyununu kazanan takım gönüllüler oldu. Böylece gönüllüler sezonun en farklı galibiyetini kazandı.

Yemek ödülüne kavuşan gönüllüler yarışmaya daha fazla motive oldu.

ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜNÜ ALAN BELLİ OLDU

Survivor'un keyifli oyunlarından olan Anlat Bakalım için bu sezonun yarışmacıları ikinci kez karşı karşıya geldi. Keyifli ve eğlenceli anların yaşandığı oyunda ödül dilim turta ve bir adet kurabiye oldu.

Bu oyunun da kazananı 5-3 skorla gönüllüler oldu. Bu sonuçla gönüllüler takımı bir yiyecek ödülünü daha almış oldu.

SURVİVOR'DA DİSKALİFİYE ŞOKU

Acil durum konseyini toplayan Acun Ilıcalı oyuncu Cemal Hünal'ın yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. Ilıcalı yarışmacının sağlık durumundan dolayı doktorların bu yönde karar verdiklerini söyledi.

Diskalifiye olacağını öğrenen Cemal Hünal gözyaşlarına hakim olamazken diğer yarışmacılar da duygusal anlar yaşadı.