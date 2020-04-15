Survivor'da kim hangi takıma geçti? Ünlüler-Gönüllüler değişikliği nasıl oldu? İşte Survivor 2020 yeni takımlar

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler Gönüllüler, birleşme partisinden sonra 14 Nisan Salı akşamı izleyici ile buluştu. Takımların karıştığı bölümde, izleyenler Survivor'da eleme olup olmadığını öğrenmek adına Survivor'da eleme oldu mu? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Öte yandan, Survivor'da su sezon daha önce yapılmamış bir farklılık gerçekleşti ve takımlar yeniden kuruldu. Survivor konseyinde bazı yarışmacılar ise takımların değişme kararına tepki gösterdi. Peki, Survivor'da bu gece eleme olacak mı? Survivor'da eleme ne zaman? İşte, Survivor'da eleme gecesiyle ilgili bilgiler.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da salı akşamı takım değişiminden önce yarışmacılar parkurda ödül oyunu için karşı karşıya geldi. 14 Nisan Salı akşamı mücadele veren yarışmacılar iletişim oyununu kazanmak için ter döktü. Oynanan oyun sonrası Survivor'da iletişim ödül oyununu ünlüler takımı kazandı. Ünlüler takımı böylece sevdikleriyle iletişim kurma şanslı elde etti.

SURVİVOR KİM HANGİ TAKIMA GEÇTİ?

Survivor'da yeni takımlar yeniden kuruldu Konseyde, 2 takımdan 2 ismin yer değiştireceğini Acun Ilıcalı açıkladı. Ünlüler Takımından Gönüllüler Takımı'na geçen isimler gecenin sonunda belli oldu. Survivor 2020'de Ünlüler Takımından Gönüllüler'e geçen isim Berkan oldu. Yunus Emre ise, Survivor Gönüllüler Takımı'ndan Ünlüler Takımı'na geçen isim oldu.

Yarışmacılar, çarşamba gününden itibaren yeni takımlarında mücadele verecek.

SURVİVOR'DA ELEME OLACAK MI?

İlgi gören yarışma programı Survivor 14 Nisan akşamı ekranlara gelen bölümünde farklı bir konsey ile yayınlandı. Ancak Survivor konseyinde bu kez eleme değil, takımların karıştığı bir konsey yaşandı. Dolayısıyla Survivor'da bu hafta eleme olmayacak. Survivor'da elemenin önümüzdeki hafta salı günü yapılması bekleniyor. Gelişmeler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SURVİVOR SON BÖLÜMDE KİM ELENMİŞTİ?

Survivor'da en fazla SMS oyu alan isimler Aycan ve Ezgi oldu. İki ismin belirlediği Ersin ve Mert eleme potasına kaldı. 4 kişi arasında geçen eleme heyecanında Perviz elenerek Survivor'dan ayrıldı.Güçlü bir yarışmacı olan Perviz'in elenmesi karşı takımı ve ekran karşısındakileri şaşırttı.