Survivor'da kim elendi? İşte Survivor 2020'den elenen isim ve 95. son bölüm Ünlüler Gönüllüler puan sıralaması

Ünlüler Gönüllüler formatı ile ekranlara gelen Survivor'da elenen isim, ünlüler takımı eleme konseyinde belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un 2 Haziran akşamı seyirci karşısına çıkan bölümünde, ilk olarak oynanan iletişim oyunununda talihsiz anlar yaşandı. Ünlüler takımı bu haftanın iletişim oyununun kazananı olurken, Aycan, Sercan, Elif ve Yunus Emre eleme potasında ter döktü. Gecenin sonunda ise Survivor'a veda eden isim ünlüler takımından Aycan Yanaç oldu.

SURVİVOR'DAN KİM GİTTİ?

Survivor 2020'de geçtiğimiz hafta bayram nedeniyle yapılmayan eleme konseyi 2 Haziran Salı günü gerçekleşti. Önceki hafta eleme adayı olan Yunus Emre ve Elif'e bu hafta Aycan ve Sercan katıldı.

4 yarışmacı da Survivor eleme konseyinde karşı karşıya geldi. SMS sıralamasını açıklayan Acun Ilıcalı, Survivor'dan bu hafta elenen isimin Aycan olduğunu duyurdu.

SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

İletişim mücadelesinin yaşandığı Survivor'da kazanan takım telefonda ailesiyle görüşme şansı kazandı. Ödülün büyük olduğu oyunu bu hafta ünlüler takımı, 10'a 6 skorla kazandı.

SURVİVOR'DA PUAN DURUMU

Survivor'un yayınlanan son bölümünde ünlüler ve gönüllüler puan sıralaması belli oldu. Bu hafta Survivor ünlüler gönüllüler puan durumu şöyle gelişti;

SURVİVOR'DA TAKIMLAR NASIL KURULACAK?

Survivor yeni sistemle ilgili Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı yeni kurulacak takımlarla ilgili yaptığı açıklamada, Survivor'un artık haftalık takımlarla oynanacağını söyledi. Yeni sistemde kaptanlık olacağını söyleyen Acun Ilıcalı, haftalık takımlar kurulacağını 2 hafta sonra da Survivor'da çeyrek final olacağını belirtti.

EVRİM VE BARIŞ ARASINDA KAVGA

Survivor'da oynanan iletişim oyunu sonrasında gönüllüler takımında kavga yaşandı. Oyun sırasında Gönüllüler takımında Evrim “Ünlüler kazanırsa hem aileleri ile konuşacak hem de Instagram videosu koyabilecek” dedi. Barış, ise o şekilde düşünmediğini söyleyerek Evrim’e “Her olayı bana sektiriyorsun” diyerek sert çıktı.

Survivor Evrim "Yemek olsaydı bunu kabul etmezdin. Sen bir avuç pilav için buradan kampa koşarsın" dedi. Yasin, Evrim’den konuyu kapatmasını istedi fakat Evrim’in Barış’a oturuyorsun, oynamıyorsun sözleri ortamı iyice gerdi. Bu sözler sonrasında Barış iyice sinirlendi. Elindeki matarayı fırlatan Barış’ı arkadaşları Evrim’den uzaklaştırmaya çalıştı. Fakat Evrim ile Barış, uzaktan da olsa tartışmaya devam etti.