Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu? Survivor 2020'de dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor 2020'nin ilk bölümü pazar akşamı ekranlara geldi. Sporcuların ve ünlü isimlerin yarıştığı Survivor Ünlüler Gönüllüler'de ilk bölümle beraber rekabet kızışmaya başladı. Ödül oyununda ilk olarak karşı karşıya gelen Survivor yarışmacılarından Sercan Yıldırım parkurda kaza geçirerek sakatlandı. Ersin Korkut ve Parviz Abdullayev arasında ise ilk tartışma yaşandı. Ödül oyunu sonrası dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar parkurda ter döktü. Dokunulmazlığı kaybeden takımdan bir isim Survivor'un ilk eleme adayı olarak belirlendi. Peki, Survivor 2020'de ödül oyununu kim kazandı? İşte, Survivor'un ilk bölümüyle ilgili detaylar

Survivor'un ilk oyununu kim kazandı?

Survivor 2020'nin 1. bölümünde yarışmacılar ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Çekiç, ip ve çivi almak için mücadele eden Survivor Ünlüler Gönüllüler'de ilk oyunu 2-0 ünlüler takımı kazandı.

Survivor'da ilk kavga

Survivor ödül oyunu için karşı karşıya gelen Ersin Korkut ve Parviz Abdullayev arasında sezonun ilk tartışması yaşandı. Parkurda karşılaşan ikili oyun gereği yastıkla birbirlerini denize atmaya çalıştı. Oyun sırasında yarışmacılar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Sercan Yıldırım sakatlandı

Survivor ödül oyununda parkurda mücadele veren Sercan Yıldırım parkurda sakatlandı. Survivor ünlüler kadrosunda mücadele veren Sercan Yıldırım ayağında yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıktı. Yarışmacı arkadaşları korkutan Sercan Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. İlk oyunda yaşadığı sakatlık ile herkesi korkutan Sercan Yıldırım'ın Survivor'a devam edip etmeyeceği ise ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacak.

Acun Ilıcalı değişen sistemi açıkladı

Surivor'da bu sene değişen eleme sistemini açıklayan Acun Ilıcalı oylamaya göre eleme adaylarının belirleneceğini söyledi.

Acun Ilıcalı şunları söyledi :" Bu seneki eleme sistemini söylüyorum; Arkadaşlar bu akşam takım olarak oylamaya çıkıyorsun. Bu akşam 1 adayı siz çıkaracaksınız. 2. ve 3. adayı sms sonuçlarına göre en çok oy alan 1. ve 2. eleme adayını söyleyecek"

Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Surivor'da oynanan ödül oyunu sonrası yarışmacılar dokunulmazlık oyununda bir kez daha karşı karşıya geldi. Birbirinden iddialı 22 yarışmacı, Ünlüler ve Gönüllüler olarak Dominik'te Survivor yarışmasında mücadeleye etti. Oyunu kaybedecek takımdan bir kişinin eleme adayı olarak çıktığı dokunulmazlık oyunu heyecan dolu anları ekranlara taşıdı. Survivor 2020'de ilk dokunulmazlık oyunununu 10'a 9 ünlüler takımı kazandı.

Survivor'un ilk eleme adayı belli oldu

Surivor'da oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası haftanın ilk eleme adayını belirlemek için ada halkı konseye gitti. Yapılan oylama sonrasında gönüllüler takımında yer alan Fatma Günaydın Survivor 2020'nin ilk eleme adayı oldu.

2. ve 3. eleme adayı salı günü yapılacak oylama sonrası belli olacak.

Survivor yarışmacıları kimler?

ÜNLÜLER TAKIMI

Survivor ünlüler takımında ise Barış Murat Yağcı, Mert Öcal, Şaziye İvegin Üner, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım, Derya Can Göçen, Parviz Abdullayev, Aycan Yanaç, Elif Yıldırım Gören, Tuğba Melis Türk, Ersin Korkut

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Survivor gönüllüler takımında ise YasinObuz, Cemal Can Canseven, Ceyhun Uzun, Evrim Keklik, Fatma Günaydın, Makbule Günaydın, Meryem Kasap, Nisa Bölükbaşı, Sadık Ardahan Uzkanbaş, Tayfun Erdoğan, Burak Yurdugör yarışacak.