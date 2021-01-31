Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte ilk eleme adayı

Yarışma programı Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler devam ediyor. Survivor'ın 16. bölümünde Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı, haftanın 1. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Öte yandan bu bölümde bir de market oyunu heyecanı vardı. İşte, Survivor'da bu akşam yaşananlar...

MARKET OYUNU HEYECANI

Ünlüler ile Gönüllüler takımı, günün ilk karşılaşması olan market oyununda mücadele etti. Bu haftanın erzak paketinde kuru fasulye ve salça vardı.

Zorlu bir parkurda geçen oyunda kazanan takım Gönüllüler oldu. Böylece Gönüllüler Takımı ilk defa market oyununu kazandı.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda yarışmacılar, birçok zorlu engelden ve çamur içinde sürünerek finalde atışlarla takımına puan kazandırmaya çalıştı.

Büyük mücadelelerin ardından kazanan Ünlüler Takımı oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden takım için ilk olarak SMS halk oylaması yapıldı.

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden takımın ada konseyinde çıkaracağı 1. eleme adayının kim olacağı oylama sonucu belirlendi.

Gönüllüler Takımı arasında yapılan ada konseyi sonrası, en çok oyu alan isim Duygu oldu ve bu sonuçla haftanın ilk eleme adayı olarak belirlendi.