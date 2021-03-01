Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım

Kıran kırana oyunlara sahne olan Survivor'da bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu geride kaldı. Heyecanın dorukta olduğu Survivor 37. bölümde Ünlüler ve Gönüllüler arasında nefesleri kesen bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Oyunu kaybeden takımdan bir isim, konseyde yapılan oylama sonucu eleme adayı oldu. İşte, Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım ve bu akşam yaşananlar...

Survivor 2021'in 28 Şubat Pazar akşamı ekrana gelen 37. bölümünde bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi verildi. İlk dokunulmazlığı alan Gönüllüler, bu akşam da kazanıp karşı takımı bir kişi daha eksiltmek istiyordu. İki takım önce avantaj oyununda karşı karşıya geldi.

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye'de dokunulmazlık oyunu öncesinde takımlar avantaj oyununa çıktı. Kıran kırana oyunların ardından, avantajı Ünlüler takımı kazandı.

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor’da bu akşam Ünlüler ile Gönüllüler, haftanın ikinci dokunulmazlığı için ter döktü. Günün sonunda Ünlüler takımı, 10'a 6 skorla ikinci dokunulmazlık oyununu kazandı.

SURVİVOR'DA 2. ELEME ADAYI KİM OLACAK?

Survivor Türkiye'de bu akşam dokunulmazlığı kaybeden takım için ada konseyi toplandı. Yapılan oylama sonucu, Aleyna Çalışkan en çok ismi aldı ve eleme adayı olarak belirlendi.