Survivor'da haftanın 2. eleme adayı kim oldu? İşte dokunulmazlığı kazanan takım

Survivor 2021'de bu akşam performans oyunu ve 2. dokunulmazlık oyunu mücadelesi verildi. Survivor'ın son bölümünde, dokunulmazlığı Ünlüler kazanmış, Gönüllülerden Aleyna Çalışkan 1. eleme adayı olmuştu. Bu akşamki 67. bölümde ise 2. eleme adayı netleşti. İşte, Survivor'da bu akşam yaşananlar...

Survivor'ın 67. bölümünde yarışmacılar ilk olarak performans oyununa çıktı ve sembolü almaya çalıştı. Bireysel oyun sonrasında Ünlüler ile Gönüllüler arasında bir kez daha dokunulmazlık oyunu oynandı.

Performasn oyununda kadın yarışmacılar ve erkek yarışmacılar, parkurda bireysel olarak mücadele verdi ve sembolü kazanmaya çalıştı.

PERFORMANS OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021'de çeyrek final öncesinde yarışmacılar, sembolleri kazanmak için bireysel olarak mücadele etti.

Kadınlarda kazanan Aleyna Kalaycıoğlu, erkeklerde ise Reşat oldu. Aleyna, cezalı olduğu için ödülden faydalanamadı. Onun için Aleyna Çalışkan da ödülden yararlanamadı. İki yarışmacıdan birer cezaları eksilmiş oldu. Aleyna'nın seçtiği ikinci ism Steven oldu. Reşat ise ödül için Poyraz ve Dora'yı seçti.

2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ilk kez oynanan dokunulmazlık oyunu parkurunda yarışmacılar, ellerinde bıçaklar ile ipleri kesmeye çalıştı.

Rakibine parkurda fark atan Ünlüler, sadece iki karşılaşmayı kaybettiği dokunulmazlık oyununu 10-2 skorla kazandı.

SURVİVOR’DA 2. ELEME ADAYI KİM OLACAK?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım için ada konseyi toplandı. İlk olarak SMS halk oylaması yapıldı ve ardından ada konseyinde oylama yapıldı. Gönüllüler Takımında ismi en çok yazılan Hanzade haftanın ikinci eleme adayı olarak potaya çıktı.

SURVİVOR'DA 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2021'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu mücadelesi nefesleri kesti. Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı için ada konseyi toplandı. Tek tek açılan oylarda yazılan isimler; Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan, Hanzade ve Dora oldu.

Bu dört isim arasında diğerlerine göre adı en çok yazılan isim Aleyna Çalışkan oldu. Bu sonuçla, Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Aleyna Çalışkan olarak belirlendi.

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