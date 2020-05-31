Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 92. son bölüm özeti

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 cumartesi akşamı 3. dokunulmazlık ve eleme konseyi ile izleyici karşısına çıktı. Bayram haftası nedeniyle geçtiğimiz hafta eleme gerçekleşmeyen Survivor konseyinde, yapılan oylama sonunda Elif ve Yunus Emre'den sonra eleme adayı olan isim Aycan oldu. Survivor 2020 3. dokunulmazlık oyununu ise son haftalarda performansları ile göz dolduran gönüllüler takımı kazandı.

SURİVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM?

Survivor'da 2 Haziran Salı akşamı gerçekleşecek olan eleme gecesi öncesinde, eleme heyecanı gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta Yapılan oylama sonucunda Elif ve Yunus Emre eleme adayı olmuştu. Survivor'un 30 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanan son bölümünde eleme adayı Aycan oldu.

3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN BELLİ OLDU

Büyük finale haftalar kala heyecanın arttığı Survivor'da 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, dokunulmazlığı kazanan takımın onar bin liralık hediye çeki kazanacağını söyledi.

Dokunulmazlık oyununda önce parkurda yarışan yarışmacılar avantajı yakalamak için mücadele verdi. Aynı anda başladıkları atışlarda Ünlüler takımı, Gönüllüler takımından önce oyunu kavradı ve Survivor 2020'de avantaj oyununu kazandı.

Haftanın 3. dokunulmazlık oyununu ise 10'a 7 skorla gönüllüler takımı kazandı.

BERKAN VE YUNUS EMRE ARASINDA TARTIŞMA

Survivor 2020'nin 3. dokunulmazlık oyunu sonrasında gönüllüler takımından Ardahan sayı alınca, ünlüler takımından Sercan sinirlendi. Gerilimin artmasıyla Survivor Berkan ile ünlüler takımından Survivor Yunus Emre tartıştı. İki takım arasında geçen gergin dolu anların ardından takım arkadaşları araya girerek olaya müdahale etti.

EVRİM'DEN OYUN ÖNCESİ TEPKİ

Survivor 2020'nin 92. bölüm 3. dokunulmazlık oyununda bayrak yarışı öncesi gönüllüler takımından Survivor Evrim'den tepki geldi. Survivor Evrim, takım arkadaşlarına: "Çıkmayacağım" dedi. Survivor 2020 gönüllüler takımında gergin dolu anlar yaşandı.