Survivor'da eleme adayı kim oldu,dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor 84. bölüm özeti ve bayram sürprizi açıklaması

TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören Survivor 2020 dokunulmazlık ve ödül oyunu ile 22 Mayıs Cuma akşamı sevenlerinin karşısına çıktı. Oyun sırasında Yasin ve Sercan mücadelesi büyük heyecan yaşattı. Dokunulmazlık ve ödül oyunu sonrasında Acun Ilıcalı bayram özel yayınında yaşanan sürprizleri açıkladı. Ilıcalı Survivor anlat bakalım oyununda ünlü isimlerin katılacağını söyleyince yarışmacılar büyük şaşkınlık yaşadı. İşte, Survivor'da kim kazandı? sorusunun yanıtı ve Survivor bayram özel yayını ile ilgili detaylar.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020 1. dokunulmazlık oyunun öncesinde ünlüler takımı ve gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununda mücadele verdi. Survivor Sercan ve Yasin karşılaşmasında parkurda kıyasıya rekabet yaşandı.

Başa baş giden oyunda Nisa'nın atışları ise büyük beğeni topladı.

Oyun sonunda Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım 10'a 5 gönüllüler takımı oldu.

Gönüllüler takımı dokunulmazlık ve ödül oyununu alarak kazandıkları yemeğin tadını çıkardı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bayram nedeniyle Acun Ilıcalı bu hafta eleme olmayacağını açıkladı. Ancak Survivor'da oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında bir isim eleme adayı seçildi. Bu hafta Survivor eleme adayı Yunus Emre oldu.

Acun Ilıcalı, bayram haftası olması nedeniyle dokunulmazlık oyunlarını bir gün önce oynanacağını söyledi. Bu hafta, bayram nedeniyle eleme olmayacağını açıklayan Acun Ilıcalı, oynanacak bu dokunulmazlık oyunları sonrasında ada konseyinde birer eleme adayı çıkacağını belirtti. Aynı şekilde gelecek hafta yine iki dokunulmazlık oyunu ile iki eleme adayı daha çıkacak. Çıkan bu dört eleme adayı arasında yapılacak oylama sonucunda Survivor’dan elenen yarışmacı belli olacak.

BAYRAM ÖZEL YAYINI NASIL OLACAK?

Survivor 2020 84. bölüm 1. dokunulmazlık ve ödül oyununu öncesinde Acun Ilıcalı bayram özel yayını hakkında detaylar verdi.

Acun Ilıcalı bayramı birinci gününde Survivor yarışmacılarının ünlülerleAnlat Bakalım oyunu oynayacağını açıkladı.

Bayramın ikinci gününe dair açıklama yapan Ilıcalı, "Instagram'da 2 milyonluk rekoru kırmayı deneyeceğiz. İki milyonu geçersek kutlama partisi yapacağız" dedi.

Yarışmacıları şaşırtayan ünlü sunucu bayramın son gününde ise Karayip'lerin iddialı şovunu Survivor'a getireceklerini söyledi.