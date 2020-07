Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor 131. yeni bölüm fragmanı

Şampiyonluk için adım adım finale yaklaşan Survivor'da bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Berkan, Cemal Can, Elif, Barış ve Yasin mücadelesinin yaşandığı Survivor'da , Berkan Cemal Can karşılaşması nefes kesen anlara neden oldu. Survivor son bölümde, sakatlık yaşayan Barış, "Ben zaten kendimi denemiştim, bunu Cemal Can'a da söyledim bileğim asla oynamıyordu. Böyle bitsin istemezdim." dedi. Son bölüm sonrası ekranlara gelen Survivor 131. bölüm fragmanında eleme konseyinde kimin gideceği merak konusu oldu. İşte, Survivor 130. bölüm eleme adayı...

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM?

Survivor'un ekranlara gelen son bölümünde Cemal Can'ın galibiyetiyle sonuçlanan dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayını belirlemek için konsey yapıldı.

Survivor'da dokunulmazlığı kazanan Cemal Can eleme adayı olarak Elif'in ismini verdi. Survivor'da eleme 9 Temmuz Perşembe akşamı gerçekleşecek.

ELİF'TEN DUYGUSAL KONUŞMA

Eleme potasında giren Elif, 'Survivor'da ilk kez keşke' diyorum diyerek, bir tane dokunulmazlık kazanabilseydim açıklamasını yaptı.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'nin son bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Bireysel dokunulmazlıkta kaybeden ilk isim Survivor Yasin Obuz oldu. Yarı finallerde ise Barış ile Elif ve Berkan ile Cemal Can karşı karşıya geldi.

Berkan Cemal Can karşılaşmasında galip gelip adını bireysel dokunulmazlık finaline yazdıran isim Cemal Can oldu. Survivor bireysel dokunulmazlık oyununda Cemal Can ile mücadele eden Barış ise bileğinden sakatlandığını söyleyerek oyuna devam edemedi. Böylece Survivor bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Cemal Can oldu.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Survivor'da gerçekleşen konsey sonrası 131. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor'un 9 Temmuz Perşembe akşamı ekranlara gelecek olan yeni bölümüne ilişkin yayınlanan fragmanında, son eleme heyecanı dikkat çekti. İşte, Survivor 131. yeni bölüm fragmanından görüntüler;