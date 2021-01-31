Survivor'da eleme adayı kim oldu? 31 Ocak Survivor ikinci eleme adayı ve dokunulmazlığı kaybeden takım belli oldu

Survivor 2021'de haftanın ikinci eleme adayı gönüllüler konseyinde yapılan oylama sonrası Duygu oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler Gönüllüler'in pazar akşamı ekranlara gelen bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı ve oyunu kaybeden takım gönüllüler oldu. Ünlüler takımı kendisini garanti altına alırken, gönüllüler taktik uygulayarak Poyraz'ı eleme potasına gönderdi. Böylece Survivor'da haftanın 2. eleme adayı Poyraz oldu.

SURVİVOR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Survivor'ın ekranlara gelen son bölümünde kritik dokunulmazlık oyununun ardından gönüllüler takımı ada konseyine gitti. Yapılan oylamayla potaya Poyraz girdi. Ada oylamasında Aleyna ve Hanzade'nin isimleri ikişer kez yazılırken Poyraz'ın ismi beş kez yazıldı. Survivor'da haftanın ilk eleme adayı ile cumartesi günü Duygu olmuştu.

Salı gecesi de yapılacak olan oylamalarla bir isim daha potaya girecek ve adaya veda eden isim SMS sonuçları ile belli olacak.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için ünlüler ve gönüllüler takımı karşı karşıya geldi. Oyun öncesinde her iki takım değişen kurallarla avantaj için mücadele verdi. Yapılan oyunda avantajı erkeklerde Gönüllüler kazanırken kadınlarda ünlüler kazandı.

Final oyununda ise Reşat'ın peş etmesi oyunun kaderini belirledi. Böylece avantajı kazanan ünlüler oldu.

Dokunulmazlık oyununda ise bu avantajı iyi kullanan Ünlüler, minderde yapılan yastık oyununda gönüllüler takımını oldukça zorladı. İki güreşçi olan Yunus Emre ile İsmail'in mücadelesi ise adeta nefesleri kesti. Dokunulmazlık oyununda oyun Ünlüler takımı 10-7 skorla gönüllüleri mağlup etti.

Ünlülerin üstünlüğü ile böylece ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybeden takım gönüllüler oldu.

SURVİVOR'DA DİSKALİFİYE ŞOKU

Survivor’ın son bölümünde gönüllüler takımından Emin diskalifiye olarak yarışmadan ayrıldı. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden olan Survivor Emin, dizinde daha önce sakatlık yaşamıştı. 31 Ocak akşamı yayımlanan bölümde, Emin Günenç, Doktor Metin Kuş'un kararı ile sağlık durumunun Survivor'a uygun olmamasından ötürü diskalifiye edildi.

Yarışmadan ayrılan Emin ise gözyaşlarını tutamayarak, "Ben buradan gidersem benim hayatım biter." ifadesini kullandı.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLMUŞTU?

Yarışmanın cumartesi günü yayınlanan bölümünde kazanan Ünlüler Takımı oldu.

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden takımın ada konseyinde çıkaracağı 1. eleme adayının kim olacağı oylama sonucu belirlendi.

Gönüllüler takımı arasında yapılan ada konseyi sonrası, en çok oyu alan isim Duygu oldu ve bu sonuçla haftanın ilk eleme adayı olarak belirlendi.