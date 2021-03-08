Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'da haftanın 3. eleme adayı

Survivor'ın son bölümünde 9. haftanın 2. dokunulmazlık oyunu için kıran kırana bir mücadele gerçekleşti. Kaybeden takım gecenin sonunda konseye gitti ve ada konseyinde bir kişi eleme adaylarından 3. kişi olarak potaya çıktı. İşte Survivor'da 7 Mart'ta dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve son bölümden detaylar...

Survivor cumartesi akşamı ekranlara gelen bölümünde dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazanmış, Gönüllüler takımından ise iki eleme adayı birden çıkmıştı. 7 Mart Pazar günü Survivor 42. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, bir kez daha dokunulmazlık için mücadele verdi.

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler'de birleşme partisi öncesinde heyecan zirve yaptı. Gecenin dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Bu oyunda yarışmacılar, gözleri kapalı ve daire içinde rakiplerinin yerini kollarındaki zillerin seslerinden bulmaya çalıştı. Günün sonunda kazanan takım, 10-9 skorla Ünlüler Takımı oldu.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

İkinci dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi toplandı. Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı, oylama yaparak bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. İsimler arasında adı en çok yazılan Aleyna Çalışkan haftanın 3. eleme adayı oldu.

SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu 10-4 gibi farklı bir skorla kazanan Ünlüler Takımı olmuştu. SMS halk oylaması sonrasında yapılan ada oylamasında Gönüllüler takımından Öykü Uysal ve Hanzade, aynı sayıda isimleri yazıldığı için birlikte eleme potasına girdi.