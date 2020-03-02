Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Ünlüler-Gönüllüler konseptiyle ekranlara gelen Survivor, 2020 sezonundaki yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Dokunulmazlık oyunu heyecanın olduğu bölümde, Ünlüler ve Gönüllüler takımları dokunulmazlığı kazanmak adına kıyasıya mücadele etti. Zorlu bir parkurda gerçekleşen haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu sonrası kazanan takım gecenin sonunda belli oldu. Peki, Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?
On dördüncü sezonuyla ekran önüne gelen Survivor'un 1 Mart akşamı ekranlara gelen bölümünde heyecan ve gerilimin dozu oldukça yüksekti. Rekabetin tavan yaptığı Survivor Ünlüler-Gönüllüler'de haftanın ikinci dokunulmazlık heyecanı vardı. Öte yandan kaybeden takımdan bir kişi ada konseyinde eleme adayı olarak belirlendi. İşte, kıyasıya mücadelenin olduğu dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayı...
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yarışma programı Survivor'da bu akşam takımlar haftanın birinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Oldukça zorlu bir parkurda kıyasıya mücadeleye sahne olan oyununun sonunda kazanan Gönüllüler Takımı oldu.
Böylelikleada konseyinde Ünlüler takımından bir kişi ilk eleme adayı olarak yazıldı. Bu sonuçla birlikte Ünlüler takımından bir kişi salı günü adaya veda edecek.
ELEME ADAYI KİM OLDU?
Ünlüler takımı yarışmacıları arasında yapılan ada konseyinde en çok oyu alan Derya eleme adayı oldu.
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