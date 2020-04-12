Survivor'da derbi maçı heyecanı: Survivor anlat bakalım oyununu kim kazandı, ödülü kim aldı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 11 Nisan Cumartesi akşamı 43. bölümü ile izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Birleşme partisi öncesi keyifli bir bölümle ekranlara gelen Survivor 200'de anlat bakalım oyunu oynandı. Çekişmeli geçen oyunda, Murat Ceylan kelimeleri tahmin etmeye çalışırken Aşkım anlattı. Sonrasında ise, kıyasına mücadelenin yaşandığı futbol maçı ekranlara geldi. İşte, Survivor 43. bölümde ödülü kazanan takımlar.

SURVİVOR ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor anlat bakalım oyununda Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan’ın da dahil olduğu anlat bakalım oyunu oynanadı. Gönüllülerden Acun Ilıcalı anlatırken Evrim bilmeye çalıştı. Ünlülerde ise Aşkım anlatırken Murat Ceylan kelimeleri tahmin etmeye çalıştı. Ödülün hamburger olduğu oyunda, yarışmacılara üç dakikalık süre verildi. Heyecan dolu mücadele sonunda anlat bakalım oyununu kazanan takım olan Ünlüler oldu. Böylece kazananlar birer hamburger alma ödülüne sahip oldu.

SURVİVOR DERBİ MAÇINI KİM KAZANDI?

Survivor'un 11 Nisan tarihli son bölümünde, anlat bakalım oyunu sonrası derbi maçı heyecanı yaşandı. Birleşme partisine özel oynanan derbi maçında Ünlüler ve Gönüllülerden oluşan takım ile Acun Medya prodüksiyon ekibi karşı karşıya geldi. Oynanan oyunda Aycan, Sercan ve Yasin üçlüsü mükemmel gole imza attı. Nefes kesen anların sonunda Survivor derbi maçını 10-9 skorla Acun Medya kazandı.

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Survivor birleşme partisi öncesi yarışmacılar son kez parkurda karşı karşıya geldi. Oynanan oyunların ardından, birleşme partisi için heyecan daha fazla artı. Acun Ilıcalı Survivor birleşme partisinin detaylarını verdi.

Birleşme partisi 12 Nisan Pazar günü şarkı yarışması ile beraber ekrana gelecek.