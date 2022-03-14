Survivor'da büyük panik! İkizi Seda oyun alanına koştu: Derin nefes al Sema!

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HIZLANDIRILMIŞ ELEME BAŞLADI

Ünlü ve Gönüllülerden oluşan iki takımın şampiyon olabilmek için ter döktüğü Survivor'da heyecan her geçen gün biraz daha artıyor.

Acun ılıcalı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'hızlı eleme' sistemine geçildiğini ve her hafta iki kişinin yarışmaya veda edeceğini duyurmuştu.

Hızlandırılmış eleme bu hafta başladı. Yarışmanın dün akşam ekrana gelen bölümünde eleme heyecanı yaşandı.

Peşi peşine dokunulmazlık oyunu kaybeden Ünlüler takımı Barış, Mert ve Sercan''ı potaya çıkardı. Gönüllüler takımından ise Evrim eleme adayı oldu.

SERCAN ADAYA VEDA ETTİ

Yapılan sms oylamasının sonucu bu hafta adaya veda eden isim Sercan Yıldırım oldu.

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Yıldırım "Potaya girdiğimde eşimin sözünü hatırladım 'Ne olacaksa iyi ki oluyor...' Her şeyi kabul ederek geldim buraya. Biraz zor şartlarda geldim. Psikoljik anlamda hep bir soru işareti vardı. Zoru severim ama çok zorlandığımın farkına vardım son zamanlarda... Arkadaşlarım da buna biraz şahitlik ettiler. Bir bahane değil belki ama odaklanmada çok ciddi sıkıntılar yaşadım. Atışlar konusunda kendimi tam veremedim. Bu konuda kendime kızgınım aslında. Biraz daha güçlü durabilirdim ama güçsüz kaldım. Duygusal kaldım. Survivor duygusallığı affetmiyor. Birleşmeyi bile göremiyorsunuz. Kırdığım bazı arkadaşlarım olmuş olabilir, gerçekten bu konuda affola. Hakkınızı helal edin. Beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim" dedi.

'SON 7-8 ADAYIMDAN BİRİYDİN'

Acun Ilıcalı ise Sercan'ın elenmesine şaşırdığını ima ederek "Benim son 7-8 adayımdan biriydin. Fakat Survivor'da hepimizi heyecanla buraya bağlayan yarın ne olacağını bilmememiz. Bugün de böyle akşamlardan biri oldu. Veda eden sen oldun. Çok parlak bir kariyerin inşallah güzel eşinle de çok güzel bir geleceğin olur. Seni burada görüğüm için çok mutluyum. Dışarıda da görüştüğüm ve çok sevdiğim bir arkadaşımsın. Survivor hayatın burada sona erdi" diye konuştu.

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Sercan Yıldırım, takım arkadaşları ile helalleşerek konseyden ayrıldı.

SEMA'YA NE OLDU

Survivor'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dokunumazlık için parkura çıkan Ünlüler takımından Sema yarış sırasında sert bir şekilde düştü.

Takım arkadaşının nefes almakta zorluk çektiğini fark eden ve yardıma giden Bora, çamur zeminin de etkisi ile Sema'nın üzerine düştü.

Murat Ceylan sağlık ekibini oyun alanına çağırdı. Sema'nın Gönüllüler takımında yarışan ikizi Seda da kardeşine yardım etmek için parkura koştu.

Fragmanın sonunda Nagihan'ın gözyaşları içinde 'Çok kötüyüm, konuşmak istemiyorum' demesi, takım arkadaşına bir şey mi oldu? sorusunu akıllara getirdi.

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Sema'nın sağlık durumu, yarışmaya devam edip edemeyeceği bu akşam belli olacak.