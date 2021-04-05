Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu? İşte 4 Nisan'da Survivor'da yaşananlar

Survivor'da bu akşam üçüncü eleme adayı belirlendi. 4 Nisan akşamı ekrana gelen bölümde iki takım dokunulmazlık oyunu için de mücadele etti. Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığını Gönüllüler kazanmıştı. İşte, Survivor'da bu akşam yaşananlar...

Survivor'ın dün akşamki son bölümü kıyasıya mücadeleye sahne olmuş, market oyunu ve dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazanmıştı. Sonrasında ise ada konseyi toplandı. Yapılan oylamada ise iki isim birden eleme potasına girmişti.

Survivor 62. Bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi verdi. Çamur parkurunda yarışmacılar arasındaki rekabet çok çekişmeli geçti.

AVANTAJI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununda seçim yapacak takımı belirlemek için avantaj oyunu oynandı. Avantajı Gönüllüler takımı kazandı.

İKİNDİ DOKUNULMAZLIK OYUNU

Survivor Türkiye'de bu akşam heyecan dolu bir dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Baştan sona kadar heyecan ve mücadele dolu dokunulmazlık oyununu, 10-8 skorla Gönüllüler kazandı.

İKİNCİ HAFTANIN ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler Takımı bir kez daha ada konseyine gitti. Çağrı ve Sergen için yapılan oylamada ismi en çok yazılan Sergen ve Batuhan eleme adayı olarak potaya gitti.

13. HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

Survivor'un cumartesi akşamki bölümünde ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı 10-6 kazanmıştı. Ünlüler Takımında, beş erkek yarışmacı arasından İsmail 3, Doğan 3 ve Batuhan'ın 2 kere isimleri yazıldı. Böylece haftanın 1. ve 2. eleme adayı İsmail ve Doğan olmuştu.

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