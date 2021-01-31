Survivor'da bir diskalifiye daha! Survivor Emin neden diskalifiye oldu, sakatlığı ne?

Survivor Emin'in diskalifiyesi adada şoke etkisi yarattı. 2021 sezonuna hızlı bir giriş yapan Survivor'da Cemal ve Meryem'in ardından bir diskalifiye haberi daha geldi. Sakat olduğu bilinen Emin Günenç, doktorların yaptığı incelemelerle yarışmadan gözyaşları içinde veda etti. Konseyde de Acun Ilıcalı Emin'in diskalifiyesinden dolayı üzgün olduğunu söyledi.

EMİN NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden olan Survivor Emin, dizinde daha önce sakatlık yaşamıştı. 31 Ocak akşamı yayımlanan bölümde, Emin Günenç'in dizindeki sorunlar nedeniyle Doktor Metin Kuş yaptığı incelemeleri açıkladı. Kuş, "Daha ciddi bir sorunumuz var. Hakikaten çok üzgünüm. Tahmin ediyor musunuz ,ne olduğunu." dedi.

Emin ise, "Emin Halka yüzüme geldi, bilinç kaybı yaşadın dedin bana. Bacağımda ağrı yok , gerekirse bacağımı kopartırım. Buna ben karar veriyim. Ağrım yok. Kırığım yok." dedi.

Türkiye ile de görüştüğünü söyleyen Metin Kuş "Bir sürü arkadaşımla konsülte ettim. Sen devam edemeyeceksin. Ne olur beni bağışlayın." diyerek üzgün olduğunu ekledi.

Yarışmadan ayrılan Emin ise gözyaşlarını tutamayarak, "Ben buradan gidersem benim hayatım biter." ifadesini kullandı.

Emin'in yarışmadan ayrılma kararı sonrası takım arkadaşları da gözyaşlarına boğuldu.

SURVİVOR EMİN KİMDİR?

Emin Günenç, 23 Temmuz 1994 İstanbul’da doğumlu. Aslen Tekirdağ Şarköylü olan Günenç, Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümü mezunu.

8 yaşında futbola başlayan Emin, 18 yaşına kadar futbol oynadığını sakatlanınca bırakmak zorunda kaldığını açıkladı. Emin açıklamasında, ‘Üniversite bitince oyunculuk eğitimi aldım. En son Kanal D’de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynadım.’ dedi.

Günenç, oyunculuk eğitimi aldığı yıllarda zamanının büyük bir kısmını da spor yaparak değerlendirmiş. Daha önce de seçmelere kalan Emin, 2019 yılında finale kalıp yedeklerde yer almış.