Survivor'da anlat bakalım ödül oyununu kim kazandı? Survivor 83. son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı
Survivor'ın ekranlara gelen 83. bölümünde anlat bakalım ödül oyunu oynandı. Adaların birleşmesinden sonra ilk kez bir oyunda mücadele veren Survivor Ünlüler ve Gönüllüler takımı, anlat bakalım ödülünü kazanmak için kendilerine sorulan sorulara doğru yanıt vermeye çalıştı. Oyun dışında Evrim ve Yunus Emre'nin konuşması sırasında, Evrim'in 'doğru haklısın şebek şaklaban çok' demesi ise dikkat çekti. Son bölüm sonrası yayınlanan Survivor 84. yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın konseyde bayram özel sürpriziyle ilgili yaptığı açıklama merak uyandırdı. Peki, Survivor'da anlat bakalım ödül oyununu kim kazandı? İşte, Survivor 21 Mayıs ödül oyununu kazanan takım ve Survivor yeni bölüm fragmanı...
Ünlüler Gönüllüler formatı ile ekranlara gelen Survivor 2020'nin 21 Mayıs tarihli 83. bölümünde anlat bakalım oyunu oynandı. Barış ve Evrim'in ortak olduğu oyunda iki yarışmacı da 10 bilerek başaralı bir performans sergiledi. Yunus Emre ve Elif ikilisinin performansı herkesi şoke etti. İlginç anların yaşandığı Survivor anlat bakalım oyununda, bir takım ödülü almaya hak kazandı. İşte, Survivor 83. bölüm özeti ve Survivor anlat bakalım ödül oyununu kazanan takım.
SURVİVOR ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da her hafta perşembe akşamları oynanan anlat bakalım oyunu 21 Mayıs tarihli bölümünde ekranlara geldi. Survivor'da büyük ödülün pizza ve orman evi olduğu oyunda her iki takımın yarışmacılar da ödüle kavuşmak için mücadele verdi.
Oyun sırasında Yasin, 'mağdur olmak' kelimesini Barış üzerinden anlatması ise ilginç anlara neden oldu. Barış Evrim, Yunus Emre ve Elif eşleşmesinin performansları ise beğeni topladı.
Bu hafta oynanan anlat bakalım oyununu gönüllüler takımı kazandı.
SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Heyecanın devam ettiği Survivor'da 83. bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor'un yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara bayram özel yayını ile ilgili açıklama yapması dikkat çekti. İşte, Survivor 84. yeni bölüm fragmanından görüntüler.
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