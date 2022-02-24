Survivor'a veda eden isim belli oldu! Nisa Bölükbaşı'nın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu sessizliğini bozdu...

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Survivor son bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacılarının uzun süredir beklediği iletişim oyunu oynandı. Dokunulmazlık ve ödül oyununun yanı sıra oyuncuların en hırslı olduğu yarışı kazanmak için iki takım da parkura çıktı.

İlk iletişim ödülü yarışmacıların arkadaşlarından gelen mesajlar oldu. İletişim ödülünün birinci etabında kadınlar mücadelesi gerçekleşti. Kadınlarda kazanan ünlüler oldu. Erkeklerde ise kazanan gönüllüler oldu. En iyilerin yarıştığı finali gönüllüler takımı kazandı ve sevdiklerinden gelen mesajları okudu.

Duygusal anların yaşandığı iletişim ödülünde Nisa Bölükbaşı'nın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu'nun mesajı dikkat çekti: 'Burada herkes seni çok özledi. Kedilerin çok iyi, onları sakın merak etme. Sürekli görmeye gidiyorum, keyifleri yerinde, çok mutlular. Ve şunu bilmelisin ki sen bir arkadaş olarak yapabileceğin her şeyi fazlasıyla yaptın. Bu konuda için rahat olsun, bundan sonra yapabileceğin tek şey oyunlara odaklanmak olsun. Seni çok seviyorum, burayı ve beni merak etme. Seni İstanbul finalinde bekliyorum'

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* Makbule Şakalakoğlu'nun Survivor'da yer alan Mert Öcal ile aşk yaşadığı gündeme gelmişti. Sude ile de birlikteliği olduğu iddia edilen Mert'e Nisa tepki göstermişti.

ADA KONSEYİNDE GERGİN ANLAR

Ada konseyinde Survivor'a veda eden isim belli oldu. Sürgün adasından dönen Gökhan Keser ve Nagihan, Yasin ve Yunus Emre ile elemeye çıktı. Veda öncesi değerlendirme yapan yarışmacılar yaşadıkları sorunları anlattı.

Mert oylamada Nagihan'ı yazmasına ilişkin, "Nagihan'ın olmadığı bir adayı merak ettim. Açık oylamada benim oyumla gitmiş oldu. Kişisel hiçbir sebebim yok. Burada amacım Nagihan'ın gitmesi değil bir ders almasaydı. Kurulup gelmek yerine sakinleşip gelseydi keşke" ifadeleri kullandı.

Nagihan ise bu sözlere şöyle cevap verdi: "Benim takımımın arkadan iş çevirmesi bana hiç yabancı gelmiyor. Hepsinin ciğerlerini biliyorum. Mert 'huzursuzluk' diyor hakkımı aramak, gerçekleri söylemek ne zaman huzursuzluk oldu."

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Sürgün adasına giden bir diğer isim olan Gökhan, "Kendimi soyutlamak iyi geldi. Dışarıdan bir gözle bakma imkanım oldu. Sonuna kadar mücadelemi verdiğimi düşünüyorum. Asla bırakmadım, bırakmayacağım da." dedi.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Hafta boyu gerçekleştirilen dokunulmazlık yarışları ardından dört eleme adayı sürgün adasına gitmişti. Eleme potasındaki yarışmacılar Yunus Emre, Yasin, Nagihan ve Gökhan'dı.

Elenen isim Yunus Emre oldu. Adaya veda eden Yunus Emre "Diyecek çok şey var. Şu an söyleyeceğim şey ise sırtlanlar avlanmak için sürüye ihtiyaç duyar. Aslanların ve kaplanların ise sadece ailesi vardır. Her şey için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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Acun Ilıcalı 'Benim sempatik bulduğum bir yarışmacısın. Biraz yaramaz bir çocuk gibisin. Survivor çerçevesinde yaramazlık yaptığın oldu. Ben de seni üzdüysem kusura bakma. Ben de yarışmada bir otorite kurmak durumundayım.' dedi.

ACUN MÜJDEYİ VERDİ

Acun Ilıcalı güzel haberi "Yaş gözetmeden bütün anne ve babalara iletişim ayrıcalığı tanıyacağız" sözleri ile paylaştı. Yarışmacılar büyük sevinç yaşadı. Haftanın performans birincisi ise Sema Aydemir oldu.

HIZLI ELEME DÖNEMİ BAŞLIYOR

22 yarışmacının yer alacağı birleşme partisi hakkında konuşan Acun Ilıcalı "Birleşme partisi bizim için Survivor'un başlama düdüğü olacak. Birleşme partisine 22 yarışmacı katılacak. Yani her takımdan 11 kişi. Arkadaşlar Survivor'da hızlı eleme dönemi başladı. Haftada 2 eleme olacak." dedi.

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EDİS SÜRPRİZİ

Acun Ilıcalı birleşme partisi için sürprizi açıkladı. Ilcalı bu seneki birleşme partisinde ünlü popçu Edis'in sahne alacağını açıkladı. Ilıcalı bir uçak dolusu seyircinin de adaya geleceğini müjdeledi.