Survivor'a veda eden isim belli oldu! Nisa Bölükbaşı'nın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu sessizliğini bozdu...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Rusya operasyon emri verdi ABD Başkanı Bidendan ilk açıklamaRusya operasyon emri verdi! ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama#RUSYA
Ukraynadan son durumu canlı yayında aktardı: Burası daha yeni vurulduUkrayna'dan son durumu canlı yayında aktardı: Burası daha yeni vuruldu#Ukrayna
Rusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durumRusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi! İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durum#Rusya
Rusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu Putin operasyon için emri verdi: Donbasa askeri harekat başladıRusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu! Putin operasyon için emri verdi: Donbas'a askeri harekat başladı#Rusya
Son dakika... Dışişleri Bakanlığından Ukraynadaki vatandaşlar için duyurduSon dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'daki vatandaşlar için duyurdu#Dışişleri Bakanlığı
Ukrayna lideri Zelenskiyden ilk açıklama Sıkıyönetim ilan edildiUkrayna lideri Zelenskiy'den ilk açıklama! Sıkıyönetim ilan edildi#Ukrayna
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: HarkovSavaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov#Rusya-Ukrayna
Putin emri verdi operasyon başladı BM Genel Sekreteri Antonio Guterresten çarpıcı sözlerPutin emri verdi operasyon başladı! BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten çarpıcı sözler#RUSYA
Kievde canlı yayında patlama sesleri CNN muhabirinin zor anları...Kiev'de canlı yayında patlama sesleri! CNN muhabirinin zor anları...#RUSYA
Bakan Dönmez: Birkaç günlük oynama etkilemezBakan Dönmez: Birkaç günlük oynama etkilemez#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Rusya’nın kasasında para, elinde doğalgaz silahı varRusya’nın kasasında para, elinde doğalgaz silahı var#Rusya
Kriz bitti mi Alişandan sürpriz hamleKriz bitti mi? Alişan'dan sürpriz hamle#Alişan
Bakan Ersoy: Tedbirler alındı krize hazırlıklıyızBakan Ersoy: Tedbirler alındı krize hazırlıklıyız#Kültür Ve Turizm Bakanı
Survivora veda eden isim belli oldu Nisanın arkadaşı sessizliğini bozdu...Survivor'a veda eden isim belli oldu! Nisa'nın arkadaşı sessizliğini bozdu...#Yunus Emre Özden
Putin’in ulusuna seslenişini dinlerkenPutin’in ulusuna seslenişini dinlerken#Vladimir Putin
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Survivor'a veda eden isim belli oldu! Nisa Bölükbaşı'nın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu sessizliğini bozdu...

#Yunus Emre Özden#Makbule Şakalakoğlu#Nisa Bölükbaşı
Survivora veda eden isim belli oldu Nisa Bölükbaşının arkadaşı Makbule Şakalakoğlu sessizliğini bozdu...

Survivor All Star 2022'de bir kez daha eleme heyecanı yaşandı. Gönüllülerden üç, ünlülerden bir ismin çıktığı elemede gergin anlar yaşandı. Eleme potasında yer alan Yunus Emre, Yasin ve Nagihan ve Gökhan oylama sonucunu büyük bir heyecanla bekledi. Öte yandan iletişim ödülünü kazanan gönüllüler sevdiklerinin mesajlarını okudu. Nisa'nın yakın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu'nun 'arkadaş olarak her şeyi yaptın' sözleri dikkat çekti. Acun Ilıca birleşme partisine gelecek ünlü ismi açıkladı. İşte detaylar...

Haberin Devamı

Survivor son bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacılarının uzun süredir beklediği iletişim oyunu oynandı. Dokunulmazlık ve ödül oyununun yanı sıra oyuncuların en hırslı olduğu yarışı kazanmak için iki takım da parkura çıktı.

İlk iletişim ödülü yarışmacıların arkadaşlarından gelen mesajlar oldu. İletişim ödülünün birinci etabında kadınlar mücadelesi gerçekleşti. Kadınlarda kazanan ünlüler oldu. Erkeklerde ise kazanan gönüllüler oldu. En iyilerin yarıştığı finali gönüllüler takımı kazandı ve sevdiklerinden gelen mesajları okudu.

Survivora veda eden isim belli oldu Nisa Bölükbaşının arkadaşı Makbule Şakalakoğlu sessizliğini bozdu...

Duygusal anların yaşandığı iletişim ödülünde Nisa Bölükbaşı'nın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu'nun mesajı dikkat çekti: 'Burada herkes seni çok özledi. Kedilerin çok iyi, onları sakın merak etme. Sürekli görmeye gidiyorum, keyifleri yerinde, çok mutlular. Ve şunu bilmelisin ki sen bir arkadaş olarak yapabileceğin her şeyi fazlasıyla yaptın. Bu konuda için rahat olsun, bundan sonra yapabileceğin tek şey oyunlara odaklanmak olsun. Seni çok seviyorum, burayı ve beni merak etme. Seni İstanbul finalinde bekliyorum'

Haberin Devamı

* Makbule Şakalakoğlu'nun Survivor'da yer alan Mert Öcal ile aşk yaşadığı gündeme gelmişti. Sude ile de birlikteliği olduğu iddia edilen Mert'e Nisa tepki göstermişti.

Gözden Kaçmasın

Survivorda kafaları karıştıran aşk trafiği...
#MERT ÖCAL#SUDE
Survivor'da kafaları karıştıran aşk trafiği...Hürriyet LogoHürriyet.com.tr

ADA KONSEYİNDE GERGİN ANLAR

Ada konseyinde Survivor'a veda eden isim belli oldu. Sürgün adasından dönen Gökhan Keser ve Nagihan, Yasin ve Yunus Emre ile elemeye çıktı. Veda öncesi değerlendirme yapan yarışmacılar yaşadıkları sorunları anlattı.

Mert oylamada Nagihan'ı yazmasına ilişkin, "Nagihan'ın olmadığı bir adayı merak ettim. Açık oylamada benim oyumla gitmiş oldu. Kişisel hiçbir sebebim yok. Burada amacım Nagihan'ın gitmesi değil bir ders almasaydı. Kurulup gelmek yerine sakinleşip gelseydi keşke" ifadeleri kullandı.

Survivora veda eden isim belli oldu Nisa Bölükbaşının arkadaşı Makbule Şakalakoğlu sessizliğini bozdu...

Nagihan ise bu sözlere şöyle cevap verdi: "Benim takımımın arkadan iş çevirmesi bana hiç yabancı gelmiyor. Hepsinin ciğerlerini biliyorum. Mert 'huzursuzluk' diyor hakkımı aramak, gerçekleri söylemek ne zaman huzursuzluk oldu."

Haberin Devamı

Sürgün adasına giden bir diğer isim olan Gökhan, "Kendimi soyutlamak iyi geldi. Dışarıdan bir gözle bakma imkanım oldu. Sonuna kadar mücadelemi verdiğimi düşünüyorum. Asla bırakmadım, bırakmayacağım da." dedi.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Hafta boyu gerçekleştirilen dokunulmazlık yarışları ardından dört eleme adayı sürgün adasına gitmişti. Eleme potasındaki yarışmacılar Yunus Emre, Yasin, Nagihan ve Gökhan'dı.

Elenen isim Yunus Emre oldu. Adaya veda eden Yunus Emre "Diyecek çok şey var. Şu an söyleyeceğim şey ise sırtlanlar avlanmak için sürüye ihtiyaç duyar. Aslanların ve kaplanların ise sadece ailesi vardır. Her şey için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. 

Haberin Devamı

Acun Ilıcalı 'Benim sempatik bulduğum bir yarışmacısın. Biraz yaramaz bir çocuk gibisin. Survivor çerçevesinde yaramazlık yaptığın oldu. Ben de seni üzdüysem kusura bakma. Ben de yarışmada bir otorite kurmak durumundayım.' dedi.

Survivora veda eden isim belli oldu Nisa Bölükbaşının arkadaşı Makbule Şakalakoğlu sessizliğini bozdu...

ACUN MÜJDEYİ VERDİ

Acun Ilıcalı güzel haberi "Yaş gözetmeden bütün anne ve babalara iletişim ayrıcalığı tanıyacağız" sözleri ile paylaştı. Yarışmacılar büyük sevinç yaşadı. Haftanın performans birincisi ise Sema Aydemir oldu. 

HIZLI ELEME DÖNEMİ BAŞLIYOR

22 yarışmacının yer alacağı birleşme partisi hakkında konuşan Acun Ilıcalı "Birleşme partisi bizim için Survivor'un başlama düdüğü olacak. Birleşme partisine 22 yarışmacı katılacak. Yani her takımdan 11 kişi. Arkadaşlar Survivor'da hızlı eleme dönemi başladı. Haftada 2 eleme olacak." dedi.

Haberin Devamı

Survivora veda eden isim belli oldu Nisa Bölükbaşının arkadaşı Makbule Şakalakoğlu sessizliğini bozdu...

EDİS SÜRPRİZİ

Acun Ilıcalı birleşme partisi için sürprizi açıkladı. Ilcalı bu seneki birleşme partisinde ünlü popçu Edis'in sahne alacağını açıkladı. Ilıcalı bir uçak dolusu seyircinin de adaya geleceğini müjdeledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunus Emre Özden#Makbule Şakalakoğlu#Nisa Bölükbaşı

BAKMADAN GEÇME!

Rusyaya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi Söz konusu Putin olunca...

Rusya'ya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi? 'Söz konusu Putin olunca...'

#Rusya
Baltacıdan Şahin Giraya…. Osmanlıyı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

Baltacı'dan Şahin Giray'a…. Osmanlı'yı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

#Rusya
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti

BAKMADAN GEÇME!

Rusyaya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi Söz konusu Putin olunca...

Rusya'ya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi? 'Söz konusu Putin olunca...'

#Rusya
Baltacıdan Şahin Giraya…. Osmanlıyı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

Baltacı'dan Şahin Giray'a…. Osmanlı'yı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

#Rusya
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti