Survivor'a katılan Mert Öcal kimdir? İşte Survivor yarışmacısı Mert Öcal'ın hayatıyla ilgili bilgiler
Survivor yarışmacıları yeni sezon tarihine kısa süre kala belli olmaya başladı. Ünlüler gönüllüler formatı ile ekranlara gelecek olan yarışmanın ünlüler kadrosunda yer alan oyuncu Mert Öcal son olarak Survivor'a katılan isimler arasında yer aldı. Mert Öcal'ın Survivor'a katılması sonrası hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Survivor yarışmacısı Mert Öcal kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Mert Öcal'ın biyografisi ve hayatıyla ilgili bilgiler.
Mert Öcal kimdir sorusu, Survivor kadrosuna katılmasının ardından izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Son olarak Arka Sokaklar dizisinde yer alan ünlü oyuncu Mert Öcal, Survivor parkurunda ter dökecek. Peki, Mert Öcal hangi dizilerde oynadı? İşte, Mert Öcal kimdir ve kaç yaşındadır sorusunun yanıtını merak edenler için detaylar.
MERT ÖCAL KİMDİR?
Mert Öcal 29 Eylül 1982'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçilden sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir , Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı.
Mert Öcal en son Arka Sokaklar dizisinde Tarık rolüyle izleyici karşısına çıktı.
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