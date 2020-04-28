Survivor'a antipatik tartışması damga vurdu - Antipati ve antipatik ne demek? TDK’ya göre antipatik nedir?

Antipatik kelimesi dilimize Fransızca'dan geçmiştir. Fransızca antipathie kelimesinden alıntıdır. Sempatinin tam tersi bir durumdur. Ortak eşgüdümlemeden uzak, dahası tam tersi düşünce hal ve davranışlar içerisinde uzlaşmazlık durumudur. Bu durum, fiilen yapılan tersliklerin yanı sıra düşünsel anlamda karşıdaki kişinin ortaya sunduğu fikrin hiçbir haklı dayanağının olmadığını iddia etmek bile bir noktada antipatik bir davranıştır. Antipati haklı veya haksız şekillerde oluşabilir.

Antipati Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Dilimizde kullanılan kelimelerin çoğu Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmaktadır. Antipati kelimesi de bunlardan birisidir. Kelimenin sözlük anlamı aşağıda belirtilmiştir.

- Sevimsizlik, soğukluk ve iticilik

- Karşıt duygu

Antipati

Bir kimse veya bir şeye karşı duyulan ve belli bir sebebe dayanmayıp içten gelen soğukluk hissi, uyuşmazlık duygusu

Antipatik

Sevimsiz, soğuk, antipati uyandıran: