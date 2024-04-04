Survivor Yunus Emre'nin eşi Beria'dan Aleyna Kalaycıoğlu'na gözdağı: 'Saçını başını yolarım'

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EMRE ‘HEPSİ BENİM BACIM’ DEDİ

“Survivor All Star”da yarışan Yunus Emre Özden’in Aleyna Kalaycıoğlu’yla samimiyetinden rahatsız olan Beria Özden, eşini “Aleyna’dan uzak dur” diyerek uyarmıştı. Pınar Kerimoğlu’nun YouTube programına konuk olan Özden, konuyla ilgili konuştu.

“Emre’yle konuştuk. Kendisi bana ‘Çıkan haberlere itibar etme, burada herkes benim bacım, kardeşim. Aklında soru işareti kalmasın’ dedi. Ama sivil hayatta aynı hareketler devam ederse...” diyen Özden, eliyle ‘saç yolma’ hareketi yaptı.

HERKESE İNAT BOŞANMAYACAĞIM

Beria Özden’e programda “Boşanacak mısın?” sorusu yöneltildi. Özden, soru üzerine cüzdanından eşi Yunus Emre Özden’in fotoğrafını çıkarıp kameraya gösterdi.

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Özden, “Eminim herkes boşanmamı bekliyor ama boşanacak insan eşinin fotoğrafını taşır mı? Herkese inat boşanmayacağım” diye konuştu.

Yunus Emre Özden ve Aleyna Kalaycıoğlu arasındaki yakınlık, Beria Özden’in tepkisini çekti.