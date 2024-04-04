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Survivor Yunus Emre'nin eşi Beria'dan Aleyna Kalaycıoğlu'na gözdağı: 'Saçını başını yolarım'

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#Yunus Emre#Aleyna Kalaycıoğlu#Beria Özden
Survivor Yunus Emrenin eşi Beriadan Aleyna Kalaycıoğluna gözdağı: Saçını başını yolarım
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2024 07:53

“Survivor”da Aleyna Kalaycıoğlu’yla yakınlaşan eşi Yunus Emre Özden’e tepki gösteren Beria Özden, bu yakınlığın yarışma sonrası devam etmesi halinde olay çıkaracağını söyledi.

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EMRE ‘HEPSİ BENİM BACIM’ DEDİ

“Survivor All Star”da yarışan Yunus Emre Özden’in Aleyna Kalaycıoğlu’yla samimiyetinden rahatsız olan Beria Özden, eşini “Aleyna’dan uzak dur” diyerek uyarmıştı. Pınar Kerimoğlu’nun YouTube programına konuk olan Özden, konuyla ilgili konuştu.

Survivor Yunus Emrenin eşi Beriadan Aleyna Kalaycıoğluna gözdağı: Saçını başını yolarım



“Emre’yle konuştuk. Kendisi bana ‘Çıkan haberlere itibar etme, burada herkes benim bacım, kardeşim. Aklında soru işareti kalmasın’ dedi. Ama sivil hayatta aynı hareketler devam ederse...” diyen Özden, eliyle ‘saç yolma’ hareketi yaptı.

HERKESE İNAT BOŞANMAYACAĞIM

Beria Özden’e programda “Boşanacak mısın?” sorusu yöneltildi. Özden, soru üzerine cüzdanından eşi Yunus Emre Özden’in fotoğrafını çıkarıp kameraya gösterdi.

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Özden, “Eminim herkes boşanmamı bekliyor ama boşanacak insan eşinin fotoğrafını taşır mı? Herkese inat boşanmayacağım” diye konuştu.

Survivor Yunus Emrenin eşi Beriadan Aleyna Kalaycıoğluna gözdağı: Saçını başını yolarım

Yunus Emre Özden ve Aleyna Kalaycıoğlu arasındaki yakınlık, Beria Özden’in tepkisini çekti.

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#Yunus Emre#Aleyna Kalaycıoğlu#Beria Özden

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